Horlama; üst hava yollarında oluşan rahatsızlıklar ve hava yolarındaki tıkanmalar sonucu nefes almada zorlanma ile ortaya çıkar. Horlamanın nedenleri kişiden kişiye değişebilir. Horlamanın oluşmasına neden olan faktörler ise şunlardır.

Aşırı kilo horlama üzerinde etkilidir. Vücutta bulunan fazla yağ solunum yolunu tıkadığı için kişi rahat nefes alamaz buda horlamasına neden olur.

Burunda olan şekil bozuklukları horlamaya neden olur.

Sinüs boşluklarının iltihaplanması ile sinüsler tıkanır. Bu durum nefes almayı zorlaştırdığı için de horlamaya neden olur.

Saman nezlesi adı verilen, toz ve polenden etkilenerek alerjik reaksiyonların ortaya çıkması sonucu burun akıntısı, sinüs iltihabı ve geniz akıntısı oluşur. Bunlarda solunum yollarının tıkanmasına neden olduğu için horlama sorunu ortaya çıkar.

Kişinin anatomik yapısından kaynaklanan solunum yolunun darlığı da horlamaya neden olur.

Uyku pozisyonu da horlamanın oluşmasındaki en önemli faktörlerden birisidir. Sırt üstü yatmak boğaz kaslarında gevşemeye neden olduğu için daralma ortaya çıkar bu durumda horlamaya neden olur.

Alkolün vücudu gevşetme etkisi boğaz kasları üzerinde de etkilidir. Bunun sonucunda da boğazda daralma olduğu için horlama ortaya çıkar.

Uyku apnesi sırasında solunum yolları tıkandığı için kişi nefes almakta zorlanır. Bu durumda da oldukça şiddetli bir horlama ortaya çıkar.



Horlamanın oluşmasında etkili olan faktör bulunduktan sonra; burun eğriliği ve geniz etinin olması gibi durumlarda gerekirse cerrahi müdahale uygulanarak horlama ortadan kaldırılır. Bunun dışında horlama sorunun ilaç ile tedavi edilmesi de mümkündür.