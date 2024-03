Hipertansiyon yani yüksek tansiyon rahatsızlığı başka pek çok sebep ile ortaya çıkabilmekle birlikte büyük oranda yanlış beslenme alışkanlıkları ve fazla kilolar yüzünden de kişilerde vuku bulabilmektedir. Bu nedenle yüksek tansiyon rahatsızlığı ile baş edebilmek için sağlıklı yiyeceklerin tüketilmesi çok önemlidir. Ayrıca bu yiyecekler hipertansiyon hastalığı ile karşı karşıya kalma riskini de azaltmaktadır.

Hipertansiyona İyi Gelen Yiyecekler Nelerdir?

Limon

Limon özellikle kan damarlarını koruması açısından çok faydalı bir yiyecektir. Bununla birlikte düzenli olarak ve yeterli miktarda limon tüketilmesi halinde kan basıncı azaltılır ve doğal olarak tansiyon dengelenir. Aynı zamanda bilindiği üzere limon C vitamini bakımından da çok zengin bir yiyecektir ve bu yüzden kalp sağlığı için çok yardımcı bir besindir. Özellikle uzmanlar her gün sabahları bir bardak suyun içerisine biraz limon sıkılarak içilmesini önermektedir. Çünkü bu sayede yüksek tansiyon problemi ciddi oranda azaltılabilmektedir.

Karpuz Çekirdekleri

Karpuz çekirdeklerinin içerisinde insan vücudundaki kan damarlarını genişletmeye yardımcı olan cucurbocitrin isimli bir madde bulunmaktadır. Bu madde hipertansiyona iyi gelmek ile birlikte böbreklerin işleyişini de düzenlemeye yardımcı olmaktadır. Ayrıca karpuz çekirdekleri sayesinde kan basıncı seviyesi de azalır. Özellikle yüksek tansiyon problemi olan kişilerin tedavi süreçlerinde kurutulmuş karpuz tohumu tüketmesi önerilmektedir. Fakat kesinlikle bu çekirdekleri uzun süreli olarak tüketmemek ve aşırıya kaçmamak gerekmektedir. Aksi takdirde insan sağlığı için ciddi riskler oluşturabilmektedirler.

Sarımsak

Sarımsağın yüksek tansiyonu düşürdüğü bilgisi herkes tarafından bilinen bir bilgi ve genellikle uygulanan bir yöntemdir. Bu yüzden hipertansiyon problemi olan kişilerin sarımsağı çiğneyerek ya da yemeklerde kullanarak tüketmeleri önerilmektedir. Bu şekilde yüksek tansiyon sağlıklı bir seviyede düzenli olarak tutulabilir. Özellikle uzmanlar her gün bir ya da iki diş sarımsak tüketilmesini tavsiye etmektedirler. Bununla birlikte sarımsaklı yoğurt ya da sarımsaklı cacık tüketilmesi de önerilmektedir.

Muz

Çok lezzetli bir meyve olan muz da yüksek tansiyonu düzenli bir seviyeye getirmeye yardımcı sağlıklı yiyeceklerden bir tanesidir. Aynı zamanda düzenli muz tüketilmesi ile vücuttaki sodyumun etkisi azaltılabilir. Bununla birlikte muz potasyum sağlayarak da vücuda katkıda bulunmaktadır. Bu doğrultuda kramp gibi rahatsızlıklara iyi geldiği de genel olarak bilinmektedir.

Kereviz

Kerevizin içerisinde bol miktarda fitokimyasal bulunmaktadır. Bu maddede hipertansiyonu önlemeye yani yüksek olan tansiyonun düşürülmesine yardımcı olmaktadır. Aynı şekilde kerevizin düzenli olarak ve yeterli miktarda tüketilmesi halinde yüksek tansiyona bağlı hastalıklara yakalanılma ihtimalini azalttığı da belirtilmektedir. Her bir bir miktar kereviz yapı yenilerek hem yüksek tansiyonu tedavi etmek hem de kan damarlarının çok daha sağlıklı olmasını sağlamak mümkün olmaktadır.

Hindistan Cevizi Suyu

Son dönemde faydaları çok daha yoğun bir şekilde ortaya konan ve insanlar tarafından tüketilme yoğunluğu artan hindistan cevizi suyu da hipertansiyona iyi gelen yiyeceklerden bir tanesidir. Zaten hali hazırda yüksek tansiyon gibi rahatsızlığı bulunan kişilerin sulu besinleri ve içecekleri çok sık tüketilmesi önerilmektedir. Aynı şekilde hipertansiyonun tedavi edilebilmesi için her gün sekiz ya da on bardak su içmek tavsiye edilmektedir. Bu doğrultuda hindistan cevizinin suyu da hipertansiyonu düşürmeye ciddi derecede yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda Hindistan cevizi suyunun içerisinde bol miktarda C vitamini bulunmaktadır. Bu da insan vücudunun başka pek çok rahatsızlığa yakalanma riskini bir hayli azaltmaktadır.

Acı Biber

Çeşitli rahatsızlıklara iyi gelen ve yemeklere de çok lezzet katan baharatlardan olan acı biber hafif seyreden hipertansiyon rahatsızlıklarında da oldukça faydalı olabilmektedir. Aynı zamanda acı biber kan akışının çok daha pürüzsüz bir şekilde gerçekleşmesine de olanak sağlayabilmektedir. Fakat yüksek tansiyonu tedavi etmek için direkt olarak acı biber tüketilmesine gerek bulunmamaktadır. Uygun yemeklerin içerisinde düzenli olarak bir miktar acı biber tüketilmesi de bu hastalığın gerilemesine ve hastalığın oluşma riskinin ortadan kaldırılmasına yardımcı olabilmektedir.

Soğan ve Soğan Suyu

Tam bir antibiyotik olarak görülen ve hemen hemen her hastalığa iyi geldiği bilinen soğan da hipertansiyon probleminde ilk olarak başvurulması gereken yiyecekler arasında yer almaktadır. Çünkü soğanın içerisinde bol miktarda quercetin ismi verilen antioksidan flavonol yer almaktadır. Bu maddede yüksek tansiyon problemine çok iyi gelmektedir. Özellikle yüksek tansiyon hastalarının her gün bir orta boy soğanı yemesi önerilmektedir. Ancak bu şekilde tüketmek zorladığı takdirde salataların içerisine ilave edilerek de soğan tüketilebilir. Benzer şekilde soğan suyu ve baldan oluşan karışımın da bir süreli kür olarak tüketilmesi yüksek tansiyonun olumsuz etkilerinin vücuttan uzaklaştırılmasına destek olmaktadır.

Süt

Eğer başka herhangi bir rahatsızlığı ya da alerjiyi bulunmuyor ise her yaştan bireyin muhakkak tüketmesi gereken besinlerden olan süt kalp sağlığını ve damar sağlığı ciddi şekilde kötü yönde etkileyen yüksek tansiyon problemine karşılık çok faydalı bir gıdadır. Özellikle uzmanlar tarafından yapılmış araştırmaların neticesinde küçük yaştan itibaren bol miktarda ve düzenli olarak süt tüketen kişilerde yüksek tansiyon riskinin görülme ihtimali ciddi oranda düşebilmektedir. Bu nedenle her gün yeterli miktarda süt içilmesi çok büyük bir önem teşkil etmektedir.

Çilek

Çok hoş kokulu ve çok lezzetli meyvelerden olan çilek, dolaşım sistemini temizlemeye bir hayli yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda çileğin içerisinde bol miktarda C vitamini de bulunmaktadır. Bu da yüksek tansiyon ile birlikte kolesterolün düşürülmesine etki etmektedir.