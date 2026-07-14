İznik'in Derbent Mahallesi'nde üretilen meşe balıyla Londra ve Paris'te düzenlenen uluslararası yarışmalara katılan House of Hunny markası; tat ve kalite ile tasarım ve ambalaj kategorilerinde altın madalyalara layık görüldü. Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Balca Alper Picht'i elde ettiği uluslararası başarılar dolayısıyla tebrik etti. Başkan Usta, 'House of Hunny markasıyla uluslararası yarışmalarda önemli başarılara imza atan, ürettiği meşe balıyla Londra ve Paris'te tat, kalite ile tasarım ve ambalaj kategorilerinde altın madalyalara layık görülen Balca Alper Picht'e nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. House of Hunny markasının başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. İznik'imizin doğal değerlerini dünyaya tanıtan bu kıymetli başarının ilçemiz adına gurur verici olduğuna inanıyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA