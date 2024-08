HSBC Hangi Ülkenin

Hangi Ülkenin: İngiltere

Kuruluş Tarihi: 1865

Önemli Kişiler: Stephen Green, Başkan, Michael Geoghegan, İcra Kurulu Başkanı

Konum: Londra, İngiltere

Alan: Finans ve Sigorta

Ürün: Finansal Hizmetler

Çalışan Sayısı: 284.000

Yan Kuruluşları: HSBC Brezilya, HSBC Çin, HSBC Panama, HSBC Şili, HSBC Tayvan, HSBC Türkiye

Resmi Sitesi: www.hsbc.com

HSBC Hakkında Bilgi

HSBC, 1865 yılında Çin’in Hong Kong kentinde kurulmuş bir bankadır. Şuan ana merkezi Londra’da bulunmaktadır. Finans ve sigorta alanlarında hizmet vermektedir. 284 bin çalışana sahip olan HSBC bankasının yan kuruluşları şunlardır: HSBC Brezilya, HSBC Çin, HSBC Panama, HSBC Şili, HSBC Tayvan, HSBC Türkiye.

HSBC Grubu, Avrupa, Asya-Pasifik bölgesi, Kuzey ve Güney Amerika, Ortadoğu ve Afrika’da faaliyet göstermektedir ve dünyanın en büyük ve en güçlü bankalarından biridir. HSBC bankasının 1999 yılında Grup şirketleri için uluslararası tek bir marka olarak belirlenmiştir ve HSBC grubun altıgen ambleminin dünya çapında giderek tanınan bir sembol olmasını sağlamıştır.

HSBC bankasının dünya üzerinde10.000’in üzerinde ofisi. 82 ülke ve bölgede 312.000 üzerinde çalışanı. Bütün dünyada 125 milyonu aşkın müşterisi bulunmaktadır. Bunun haricinde HSBC 2002 yılında markasını rakiplerinden ayırmak ve özelliklerini vurgulamak için ‘Dünyanın yerel bankası’ sloganıyla bir kampanya başlatmıştır.

HSBC Holdings hisseleri, Londra, Hong Kong, New York, Paris ve Bermuda borsalarında işlem gören hisselerdir. Şirketin 0,50 Amerikan Dolar’lık hisse senetleri, Londra, Hong Kong, Paris ve Bermuda borsalarında, ve her biri 5 hisse senedini temsil eden ADS’ler (American Depository Shares) New York borsasında işlem görmektedir. 100 kadar ülke ve bölgede yaklaşık 200.000 hissedar HSBC Holdings hisse senetlerine sahip durumdadır. HSBC, dünyanın en gelişmiş bilgi teknolojilerini kullanan bir bankadır. HSBC’nin yılda 13 milyardan fazla müşteri işleminin gerçekleştiği ve her geçen gün hızla gelişen e-ticaret fonksiyonu, internet, PC bankacılığı, interaktif TV, telefon bankacılığı ve cep telefonu bankacılığını içermektedir.

HSBC Hangi Ülkenin

Cevap: İngiltere

HSBC Hangi Ülkenin Bankası? Adlı yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Bu bilgiyi siz değerli okuyucularımızla paylaşmaktan mutluluk duyarız. www.hangiulkenin.com sitemizi ziyaret ederek tüm bankaları öğrenebilirsiniz.

Hangi Ülkenin: İngiltere

Kuruluş Tarihi: 1865

Önemli Kişiler: Stephen Green, Başkan, Michael Geoghegan, İcra Kurulu Başkanı

Konum: Londra, İngiltere

Alan: Finans ve Sigorta

Ürün: Finansal Hizmetler

Çalışan Sayısı: 284.000

Yan Kuruluşları: HSBC Brezilya, HSBC Çin, HSBC Panama, HSBC Şili, HSBC Tayvan, HSBC Türkiye

Resmi Sitesi: www.hsbc.com

HSBC Hakkında Bilgi

HSBC, 1865 yılında Çin’in Hong Kong kentinde kurulmuş bir bankadır. Şuan ana merkezi Londra’da bulunmaktadır. Finans ve sigorta alanlarında hizmet vermektedir. 284 bin çalışana sahip olan HSBC bankasının yan kuruluşları şunlardır: HSBC Brezilya, HSBC Çin, HSBC Panama, HSBC Şili, HSBC Tayvan, HSBC Türkiye.

HSBC Grubu, Avrupa, Asya-Pasifik bölgesi, Kuzey ve Güney Amerika, Ortadoğu ve Afrika’da faaliyet göstermektedir ve dünyanın en büyük ve en güçlü bankalarından biridir. HSBC bankasının 1999 yılında Grup şirketleri için uluslararası tek bir marka olarak belirlenmiştir ve HSBC grubun altıgen ambleminin dünya çapında giderek tanınan bir sembol olmasını sağlamıştır.

HSBC bankasının dünya üzerinde10.000’in üzerinde ofisi. 82 ülke ve bölgede 312.000 üzerinde çalışanı. Bütün dünyada 125 milyonu aşkın müşterisi bulunmaktadır. Bunun haricinde HSBC 2002 yılında markasını rakiplerinden ayırmak ve özelliklerini vurgulamak için ‘Dünyanın yerel bankası’ sloganıyla bir kampanya başlatmıştır.

HSBC Holdings hisseleri, Londra, Hong Kong, New York, Paris ve Bermuda borsalarında işlem gören hisselerdir. Şirketin 0,50 Amerikan Dolar’lık hisse senetleri, Londra, Hong Kong, Paris ve Bermuda borsalarında, ve her biri 5 hisse senedini temsil eden ADS’ler (American Depository Shares) New York borsasında işlem görmektedir. 100 kadar ülke ve bölgede yaklaşık 200.000 hissedar HSBC Holdings hisse senetlerine sahip durumdadır. HSBC, dünyanın en gelişmiş bilgi teknolojilerini kullanan bir bankadır. HSBC’nin yılda 13 milyardan fazla müşteri işleminin gerçekleştiği ve her geçen gün hızla gelişen e-ticaret fonksiyonu, internet, PC bankacılığı, interaktif TV, telefon bankacılığı ve cep telefonu bankacılığını içermektedir.

HSBC Hangi Ülkenin

Cevap: İngiltere

HSBC Hangi Ülkenin Bankası? Adlı yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Bu bilgiyi siz değerli okuyucularımızla paylaşmaktan mutluluk duyarız. www.hangiulkenin.com sitemizi ziyaret ederek tüm bankaları öğrenebilirsiniz.