Hudut Kartalları, İran'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan ve 32,6 kilogram uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen 5 kişiyi yakaladı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Hudut Kartalları'nın sınır bölgelerinde arama-tarama faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi.

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Hudut Kartalları'nın Hakkari Yüksekova'da yaptığı son çalışmasını duyuran bakanlık, İran’dan Türkiye'ye geçmeye çalışan ve 32,6 kilogram toz esrar taşıdığı belirlenen 5 kişinin yakalandığını açıkladı.

Yakalanan şahıslar ile ele geçirilen uyuşturucu maddelerin Jandarma’ya teslim edildiği bildirildi.