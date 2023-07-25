Hudut Kartalları, İran'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan ve 32,6 kilogram uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen 5 kişiyi yakaladı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Hudut Kartalları'nın sınır bölgelerinde arama-tarama faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi.
Hudut Kartalları'nın Hakkari Yüksekova'da yaptığı son çalışmasını duyuran bakanlık, İran’dan Türkiye'ye geçmeye çalışan ve 32,6 kilogram toz esrar taşıdığı belirlenen 5 kişinin yakalandığını açıkladı.
Yakalanan şahıslar ile ele geçirilen uyuşturucu maddelerin Jandarma’ya teslim edildiği bildirildi.