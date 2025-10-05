Çin devlet medyasının haberine göre, Tibet Platosu’ndaki Everest Dağı’nın doğu yamacında yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle kamp alanlarına ulaşan yollar kapandı. Bu yüzden bölgede yaklaşık 1.000 kişi mahsur kaldı. Yetkililer, mahsur kalanları kurtarmak için Pazar günü kapsamlı bir kurtarma operasyonu başlattı.

Yerel kaynaklara göre, olayın hemen ardından Çinli yetkililer, deniz seviyesinden yaklaşık 4.900 metre yüksekteki bu zorlu bölgeye erişimi sağlamak ve karla kapanan yolları açmak için acil müdahale ekiplerini görevlendirdi. Jimu News’in bildirdiğine göre, yüzlerce yerel köylü gönüllü olarak kurtarma çalışmalarına destek verirken, resmi arama-kurtarma ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin önceliği, zorlu yüksek irtifa şartlarında hayatta kalmaya çalışan ve yiyecek ile su gibi temel ihtiyaçlara ulaşımı sınırlı olan kişilere en hızlı şekilde yardım ulaştırmak. Kurtarma operasyonları, sert hava koşulları ve buzlanma nedeniyle büyük zorluklarla karşılaşıyor.

Yetkililer, kar fırtınasının devam etmesi durumunda tehlikenin artacağını vurgulayarak, bölgeye gitmeyi planlayanlara seyahat uyarısında bulundu. Ayrıca, bölge sakinlerinden hava durumu ve olası tahliye planlarına dair güncellemeleri yakından takip etmeleri istendi.