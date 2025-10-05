Suriye’de iç savaşın ardından ilk kez parlamento seçimleri gerçekleştirildi. 210 sandalyeli Halk Meclisi’nin üçte ikisi, seçmen heyetleri tarafından belirlenecek. Devlet Başkanı Ahmed Şara, bu seçimleri “tarihi bir dönüm noktası ve ülkenin yeniden inşasında önemli bir adım” olarak değerlendirdi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Halk Meclisi Yüksek Seçim Komitesi Basın Sözcüsü Nevar Necme, oy verme işlemlerinin tüm illerde sona erdiğini belirtti. Necme, "Oy sayım süreci halen devam ediyor ve sonuçlar Yüksek Seçim Komitesi tarafından açıklanacak." dedi.

Suriye'de Rakka, Süveyda ve Haseke hariç 11 ildeki 50 bölgede gerçekleştirilen Halk Meclisi seçimlerinde 1574 aday milletvekilliği için yarıştı.

Seçimle, 210 sandalyeden oluşan parlamentonun üçte ikisinin belirlenmesi, kalan 70 milletvekilinin ise Devlet Başkanı Ahmed Şara tarafından atanması planlanıyor.

Ülkede iç savaşın yol açtığı yıkım, kimlik belgelerinin eksikliği, adreslerin ortadan kalkması ve halkın yarısından fazlasının ülke içinde ve dışında yerinden edilmesi nedeniyle Halk Meclisi seçimleri, doğrudan halk oylamasıyla değil temsil esasına dayalı seçmen heyeti aracılığıyla yapılıyor.

"Bu Tarihi An Suriyeliler İçin Çok Önemli"

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, iç savaşın yaralarının sarıldığı Suriye'de bugün gerçekleştirilen parlamento seçimleri nedeniyle başkent Şam'daki Ulusal Kütüphane'yi ziyaret etti. Şara ziyareti sırasında seçim çalışmalarının işleyişine ilişkin bilgilendirildi.

Şara burada yaptığı açıklamada, Suriye'nin birkaç ay gibi kısa bir sürede mevcut şartlara uygun bir seçim sürecine girmeyi başardığını belirterek, "Önümüzdeki günlerde Suriye'nin yeniden inşası için yeni başarılara ihtiyacımız var. Bu tarihi an, Suriyeliler için çok önemli. Tüm Suriyeliler ülkelerini yeniden inşa etmeli. Yasaların çarkı hızlı şekilde dönecek, hükümet üzerindeki denetim şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamak amacıyla sürecektir" ifadelerini kullandı.