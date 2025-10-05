Sofraların olmazsa olmazı ekmekte gıda güvenliği endişeleri artıyor. Katkı maddeleri, beyazlatıcılar ve renklendiricilerle yapılan hileler, halk sağlığını tehdit ediyor. Gıda Mühendisleri Birliği Başkanı Fatih Efe, Türkiye’de en çok tüketilen gıdalardan biri olan ekmek üretiminde katkı maddelerinin sınırların üzerinde kullanıldığını ve küflenmeyi önleyici maddelerin ekmeğe katıldığını belirtti. Efe, “Ekmek sektöründe kullanılan katkı maddesi miktarı oldukça yüksek, hatta belki de en fazla katkı maddesi kullanılan sektör burasıdır,” dedi.

Vatandaşlar Alo 174'ü Aramalı

Efe, vatandaşlara ekmekteki hileler konusunda önerilerde de bulundu.

Efe şöyle konuştu:

"Bir buğday un hâline dönüştürüldüğünde aslında iki hafta içerisinde un kendi doğal beyaz rengine ulaşır. Ancak bu katkı maddesini kullandığınız zaman bu süre kısalıyor. Potasyum bromat ise unlu mamullerde çok geniş yelpazede kullanılan bir ürün. Özellikle mayalı, fermente olan ürünlerin fermantasyon kabiliyetini artırıcı, ürünün hacminin verimli bir şekilde artmasını sağlayıcı bir katkı maddesi. Dolayısıyla güvenilir, tanıdık yerlerden ürün almakta fayda var.

Tüketici basit bir yöntemle test yapabilir. Ekmeği alır, ikiye böler ve bir kısmını bekletir. Eğer 5 gün içinde küfleniyorsa bu sağlıklı sayılabilir. Küflenmezse, fazla katkı maddesi kullanılmış demektir. Böyle bir durumda o ekmekten uzak dursunlar. Eskiden fırınlar gıda mühendisi tarafından denetlenirdi. Her gün başka bir firma denetlenirdi. Bizim önerimiz, bu denetimlerin gıda mühendisleri tarafından bağımsız yapılması yönünde. Ayrıca vatandaşlar şüpheli durumlarda mutlaka Alo 174 hattını aramalı."

Balcı: Denetimler Sıkı, Cezalar Yağdı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, “Devletin izin vermediği katkı maddeleri ne değirmenlerde ne de fırınlarda kullanılabilir. Denetimler titizlikle yapılıyor ve cezalar caydırıcıdır. Ayrıca katkı maddeleri hem maliyeti artırır hem de ekmeğin tadını olumsuz etkiler” ifadelerini kullandı.