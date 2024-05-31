İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Alman teknik direktör Tim Walter ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, yeni teknik direktörünü duyurdu. İngiliz ekibi, 48 yaşındaki Alman teknik direktör Tim Walter’ın 3 yıllığına takımın başına getirildiğini açıkladı. Konuya ilişkin kulüpten yapılan paylaşımda, "Tim Walter’ı yeni teknik direktörümüz olarak duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Hoşgeldin Tim" ifadeleri kullanıldı.

48 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak Bundeliga 2 ekiplerinden Hamburg’ta görev almıştı.