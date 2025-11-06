Türkiye’de kırmızı et fiyatları son iki yılda büyük bir artış gösterdi. Haziran 2023’ten Kasım 2025’e kadar olan dönemde özellikle kuzu etinde fiyatların yüzde 380’e kadar yükseldiği belirlendi.

Verilere göre, dana döşün kilogram fiyatı yüzde 105 artışla 400 liradan 820 liraya çıktı. Yağsız kıymanın kilosu 420 liradan 840 liraya yükselerek iki katına ulaştı. Aynı şekilde, dana kuşbaşı da benzer oranda zam gördü.

Kuzu etinde rekor artış

Kırmızı et fiyatlarındaki hızlı yükseliş en çok kuzu etinde hissedildi. NEFES’ten İsmail Şahin’in haberine göre, İstanbul Ümraniye’de bir kasapta kuzu gerdanın fiyatı yüzde 383, kuzu pirzola yüzde 228, kuzu but ise yüzde 222 oranında arttı. Dana etinde de fiyatlar neredeyse ikiye katlanırken, etiketler bölgeden bölgeye değişiklik gösteriyor.

Et lüks hale geldi

Artan fiyatlar nedeniyle birçok aile kırmızı ete ulaşmakta zorlanıyor. Alman kamu yayıncısı ARD’nin haber portalı Tagesschau, Türkiye’deki et fiyatlarını konu alan bir haberde "Ayda bir kez et yiyebilen aileler: Türkiye’de yoksulluk sessiz derinleşiyor" başlığını kullandı. Haberde, Metin isimli bir vatandaş artan hayat pahalılığı nedeniyle sadece ayda bir kez kırmızı et alabilecek durumda olduğunu dile getirdi.

Türkiye’de kişi başı kırmızı et tüketimi dünya ve OECD ortalamasının gerisinde

Türkiye et tüketiminde dünya ortalamasının gerisinde bulunuyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) tarım görünümü 2024-2033 raporuna göre, kişi başına kırmızı et tüketimi OECD ülkelerinde 34.8 kilogram, Avrupa’da 34.5, dünya genelinde 18.1 kilogramken, Türkiye’de ise sadece 16.6 kilogram düzeyinde bulunuyor.

"Bu iş kötüye gidiyor"

Son dönemde şap hastalığıyla boğuşan hayvancılık sektörünün önde gelen isimlerden Sencer Solakoğlu, takipsizlik ve iş bilmezlik sonucunda et fiyatlarının bu noktaya geldiğini söyledi. Mevcut Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ekibinin Cumhuriyet tarihinin en kötü ekibi olduğunu ifade eden Solakoğlu şöyle konuştu: “İnanılmaz kötü ve yönetilmeyen bir dönemden geçiyoruz. Tek odakları var, ithalat. Tarım Bakanlığı ithalat bakanlığına döndü. Sadece nereden nasıl et ithal edip fiyatları sabit tutarız bunu düşünüyorlar. Çaresizlik seziyoruz. Yapacakları çok basittir, derhal istifa etmeleri gerekiyor. Bir an önce ehil olan birini bulun ve devredin. Bu iş çok kötüye gidiyor. Bunun vebalinin altından kalkamayacaksınız.”