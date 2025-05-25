Türkiye'de araç sahiplerini ve otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren hurda araç teşviki düzenlemesi, Mayıs 2025 itibarıyla Meclis gündemindeki yerini koruyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk tarafından sunulan kanun teklifi, özellikle belirli koşullardaki araçların hurdaya çıkarılması karşılığında sıfır araç alımında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi sağlıyor.

Hangi Şartlarda Yararlanılacak?

Yayınlanan teklife göre, hurda teşvikinden faydalanmak isteyenlerin belirli kriterleri yerine getirmesi gerekiyor. Buna göre, hurdaya çıkarılacak aracın en az 25 yaşında olması şart koşuluyor. Ayrıca, teşvikten yalnızca bir kez yararlanılabilecek. Öte yandan, yeni alınacak aracın Türkiye’de üretilmiş olması zorunluluğu bulunuyor.

Söz konusu düzenlemenin amacı, trafikteki eski ve güvenlik riski taşıyan araçların yenilenmesini teşvik etmek ve yerli otomotiv sektörünü desteklemek olarak ifade ediliyor.

TOGG T10X İçin Önemli Vergi İndirimi İmkanı

Teklifin en dikkat çeken yönlerinden biri, yerli üretim araçların teşvik kapsamına alınması. Yasalaşması halinde, Türkiye’de üretimi gerçekleştirilen 6 markaya ait 12 model, söz konusu teşvikten yararlanabilecek. Bu modeller arasında, yerli ve milli otomobil TOGG T10X de yer alıyor.

Hurda teşvikinin yürürlüğe girmesi durumunda, TOGG T10X için yaklaşık 1 milyon TL tutarında vergi indirimi sağlanması bekleniyor. Böylece vatandaşlar, eski araçlarını hurdaya çıkararak, 500 bin ile 800 bin TL arasında bir ek ödeme yaparak sıfır kilometre TOGG T10X sahibi olabilecekler. Düzenlemenin 1-2 yıl içinde hayata geçirilmesi ve piyasadaki eski araçların yenilenme sürecinin hızlanması öngörülüyor.