Kaza, Ergene'nin Ulaş Mahallesi çıkışında Karamehmet yolu üzerinde meydana geldi. Karamehmet Mahallesi yönüne doğru ilerleyen 34 DTJ 596 plakalı araç, sürücüsü M.Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı ve beton elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Hurda haline gelen otomobilde bulunan sürücü M.Y. ile kardeşi S.S.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.