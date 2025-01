Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla hakkında açılan soruşturmada yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verilen Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Şenlikköy karakoluna gelerek imza verdi.

İmza sonrası açıklama yapan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Bugün imza atmak için karakola geldik, malumunuz bir konuşmamızda muhalefet yaparken, siyasetimiz yaparken dünyanın hiçbir yerinde görülmeyecek bir şekilde bir soruşturmaya maruz bırakıldık. Bu soruşturmanın neticesinde bugün bir yaptırımla karşı karşıyayız. Bu hukukun tamamen orantısız işlediği bir durum, cezanın gerekliliğinin çok ötesinde bir yaptırım daha doğrusu soruşturma aşamasında cezalandırma yöntemiyle karşı karşıyayız. Buraya gelip her hafta imza atacağız" dedi.

“ADALET HERKESE HER ZAMAN LAZIM; BUGÜN BİZE YARIN BİR BAŞKASINA LAZIM”

"Şunun bilinmesini isterim Türkiye Cumhuriyeti Devletinin siyasetinde şu anda devletçiliği ile öne çıkan bir tane siyasi parti var o da Bağımsız Türkiye Partisi, bir tane genel başkan var, o da Hüseyin Baş" diyen Baş, "Cumhurbaşkanına hakaret soruşturmasıyla buradayız, bu suçlamayla, yaptırımla buradayız. Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması devlete karşı işlenen bir suç olarak nitelendirilir, ne hazin kaderdir ki devletçi olan tek siyasi parti genel başkanı bu yaptırıma maruz bırakılıyor. Ama şu bilinsin; Ben devletim için boş kağıda imza atmışım, hiç problem yok. Ben her hafta değil her gün devletim için de imza atarım mesele burası değil, mesele hukukun bir sopa olarak, Demokles’in kılıcı gibi insanların üzerinde geziniyor olması. Adalet herkese her zaman lazım; bugün bize yarın bir başkasına lazım. Dolayısıyla ben bütün siyaseti adil olmaya davet ediyorum" dedi.

Bu arada BTP liderinin avukatı Mustafa Hayri Ergan da yaşadıkları süreci anlattı.

Avukat Ergan, "2025 yılının Türkiye'sinde, anayasaya uygun olarak kurulmuş bir siyasi partinin genel başkanı, anayasal hakkını kullanan müvekkilimiz Sayın Hüseyin Baş ifadelerini, düşüncelerini ifade ettiği için, siyaset yaptığı için bugün burada bir yaptırıma maruz kalmıştır. Her hafta adli kontrol tedbiri çerçevesinde Şenlikköy Karakolunda gelip imza atmak durumunda, bugün de ilk imzamızı attık. Biz adli tedbir kararını bize uygulayacak hakimle görüşemedik, avukatlar olarak görüşemedik, genel başkanımız hiçbir şekilde hakimle muhatap olunmadan direkt yaptırıma maruz kaldı, hukukta olmayacak şeyler maalesef yaşanıyor. Yargı maalesef tamamen iktidarın bir sopası haline geldi. Bu düzen bu şekilde böyle gitmez, bu düzen bu şekilde yürütülemez, bu hukuk herkese lazım. Biz bugün bu hukuksuzluğu iliklerimize kadar biz yaşıyoruz yarın bu hukuksuzluğu herkes yaşayacak" diye konuştu.