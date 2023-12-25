Yemen açıklarında 4 Aralık günü Husiler tarafından vurulan 3 gemiden biri olan "Number 9" adlı konteyner gemisi, tamir için Yalova’daki bir tersaneye getirildi.

4 Aralık 2023 tarihinde Yemen açıklarında üç gemilik ticari konvoydayken Husilerin attığı roketle vurulan Panama bayraklı "Number 9" isimli konteyner gemisi tamir için Yalova’ya getirildi. Altınova ilçesinde bulunan Tersaneler Bölgesi’ndeki bir firma tarafından geminin bakım ve onarımları gerçekleştirilecek. 260,55 metre uzunluğunda ve 32,3 metre genişliğe sahip dev konteyner gemisinin roket saldırısı sonucu gövdesinden ağır hasar aldığı gözlemlendi.

Öte yandan, 4 Aralık’taki saldırıda Number 9 ile beraber Unity Explorer ve Sophie II de isabet almıştı.