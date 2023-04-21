Huzur mahallesinde gençlerin arasında meydana gelen kavgaya aileleri de dahil oldu; 11 kişi yaralandı.

Olay Huzur mahallesi Cumhuriyet caddesi üzerinde meydana geldi. Bayramlaşmaya gelen 2 genç gurup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaklaşık 20 kişinin tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Kavgayı gören aileleri de kavgaya dahil olunca ortalık karıştı. Taraflar birbirine taş ve sopalarla saldırdılar. Olay yerine çok sayıda polis, çevik ve 112 ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı sonlandırırken, yaralanan 11 kişi Ambulanslarla İnegöl Devlet ve diğer özel hastanelere sevk edildiler.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.