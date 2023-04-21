Protokolün Ramazan Bayramı bayramlaşma programı belediye binası önünde gerçekleşti.

Seçim dönemi olması sebebiyle milletvekilleri adayları ve siyasi partilerin temsilcileri bayramlaşma programına yoğun katılım gösterdi.

Programın açılış konuşmasını yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban buruk bir bayram geçirdiklerini ifade ederek "Rabime hamd olsun bayrama kavuşturdu. Allah yenilerine sağlıkla yetiştirdim.deprem nedeniyle buruk bir bayram geçiriyoruz. İnşallah bir daha yaşanmaz Allah vefat edenlere rahmet eylesin. İbadetlerimizi yerine getirdik iftar sofralarında buluştuk teravihte buluştuk bugünde hep birlikte bayramı kutluyoruz. Bu birlik beraberlik iklimi devam etsin Allah ibadetlerimizi kabul eylesin. Seçim dönemindeyiz bu dönemde birlik ve beraberlik içinde geçer."

Kardeşlik iklimine vurgu yapan kaymakam Eren Arslan "Bu güzel günde iki bayramda bir araya geldik. Biraz hüzünlü içimiz buruk bir bayramı kutluyoruz. Hem bireysel hemde kurumsal olarak bu afetle ilgili dersleri almamızı temenni ediyorum. Ramazan sürecinde kardeşlik iklimini devam ettirdik Ramazan aslında ramazan ayında bitince devam etmeli. Ramazan ayı huzur ve güven içinde geçti. Depremre hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Başta depremzede ve şehit ailelerimiz olmak üzere herkesin bayramını tebrik ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın." dedi.

Konuşmaların ardından dualar gerçekleştirildi