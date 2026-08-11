Çanakkale’de 3-10 Ağustos tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından il merkezi ve ilçelerde huzur uygulamaları yapıldı. Gerçekleştirilen uygulama ve denetimler kapsamında 12 bin 161 şahıs ile 3 bin 736 araç kontrol edildi.

A W765476 02

Huzur uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 8’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

A W765476 03

Denetimler sırasında 64 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 9’u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

A W765476 01

Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 83 şahıs hakkında Kabahatler Kanunu hükümleri doğrultusunda idari yaptırım uygulandı.

Yapılan arama ve denetimlerde toplam 252,07 gram narkotik madde, 9 adet uyuşturucu hap, 3 adet av tüfeği ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca 685 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA