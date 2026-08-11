Çanakkale’de 3-10 Ağustos tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından il merkezi ve ilçelerde huzur uygulamaları yapıldı. Gerçekleştirilen uygulama ve denetimler kapsamında 12 bin 161 şahıs ile 3 bin 736 araç kontrol edildi.

Huzur uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 8’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Denetimler sırasında 64 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 9’u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 83 şahıs hakkında Kabahatler Kanunu hükümleri doğrultusunda idari yaptırım uygulandı.

Yapılan arama ve denetimlerde toplam 252,07 gram narkotik madde, 9 adet uyuşturucu hap, 3 adet av tüfeği ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca 685 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.