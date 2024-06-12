İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) ve MED Yapım ortaklığında düzenlenen ‘Sinema ve Film Akademisi’nin 3’üncüsü gerçekleşti. Ünlü yapımcı Fatih Aksoy ve İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikalarını takdim etti. Prof. Dr. Aydın, akademi ile yurt dışında da gerçekleştirilmesi planlanan projeleri anlattı.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) ve MEDYAPIM ortaklığında yapılan ‘Sinema ve Film Akademisi’nin sertifika töreninin 3’üncüsü gerçekleşti. 483 aday arasından başarıya ulaşan 15 öğrenci, 16 haftalık eğitimlerinin ardından sertifikalarını aldı. İAÜ ev sahipliğinde 11 Haziran’da gerçekleştirilen sertifika törenine İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, MED Yapım Kurucusu Fatih Aksoy, İAÜ Rektörü Prof. Dr. İ. Hakkı Aydın, MED Yapım yapımcıları, yönetmenleri, senaristleri, sektör temsilcileri ile üniversitenin akademik ve idari personeli katıldı.

“Yurt dışındaki firmalara da insan kaynağı sağlayacağız”

Sektöre yapımcı, yönetmen ve senarist kazandırmayı amaçlayan akademiden mezun olan öğrencilerin MED Yapım bünyesinde istihdam edileceği belirtildi. Akademiden ve sektöre kazandırdığı iş gücünden bahseden Prof. Dr. Mustafa Aydın, geleceğe yönelik projeleri de anlattı. Aydın, “Fatih Aksoy Bey’le hem eğitim hem eğlence ve kültür sektörünü ülkemizin yumuşak karnı olarak telakki ediyoruz. Sadece MED Yapım veya diğer yapımcı firmalar için değil sonraki dönemlerde yurt dışındaki yapımcı firmalara da insan kaynağı teşkil etmek için güç birliği yapma kararı aldık ve hemen hayata geçirdik. 3’üncü yıl mezunlarımızı vereceğiz. Bütün mezunlarımız mezun olmalarına müteakip kendi alalarında işe başlıyorlar” dedi.

Yurt dışına ihraç edilen diziler sayesinde Türkiye’nin gerçek kimliğinin, coğrafi, sosyal, ekonomik ve kültürel konumunun tanıtıldığını belirten Aydın, “Ekonomik girdisinden öte Türkiye’nin yurt dışındaki algısı bakımından bu çalışmalar çok önemli. Bunları yapmak için insan kaynağına ihtiyaç var. Bu anlamda biz MED Yapım’la birlikte bu çalışmalarımızı yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Sektördeki diğer alanlar için de çalışmalar yapılacak

Akademi ile sektöre 3 alan için iş kaynağı yetiştirdiklerini hatırlatan Prof. Dr. Mustafa Aydın, sektörün zenginliğine vurgu yaparak, “Oysaki sektör çok zengin. Sahne kurumundan tutun da dekorasyona kadar onlarca alt kırılımı var. Zaman içerisinde bu alanlarda da insan kaynağı yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bir sonraki hedefimiz de sadece ülke içindeki yapımcı firmalara değil yurt dışına da insan kaynağı yetiştirmek. Fatih Bey (Fatih Aksoy), İspanya ve Körfez ülkelerinde yoğun çalışmalar yapıyor. İnşallah o ülkelerde de açacağız” dedi.

Aksoy: “İnsan kaynağı sektörün hızına yetişemiyor”

MED Yapım’ın kurucusu, yönetmen ve yapımcı Fatih Aksoy ise televizyon ve sinema sektöründe iş gücü ihtiyacı olduğunu belirtti. Aksoy, “Televizyon sektörü Türkiye’de hızla büyüyor. Ne yazık ki insan kaynağı aynı ölçüde hızla gelişmiyor. Hızlı bir eğitimle ve setlerde yetiştirerek sektöre insan kaynağını sağlamak istedik. Mustafa hocamızla (Mustafa Aydın) konuştuk ve hemen faaliyete geçtik. Bu sertifika programından çıktıktan sonra bizim şirketimizde, başka şirketlerde çalışan insanlar var” ifadelerini kullandı.

Programı tamamlayanların MED Yapım’da çalışma fırsatı bulduklarını söyleyen Aksoy, sinema ve televizyon sektörüne atılmak isteyen gençlere şu mesajı verdi:

“Bu alan, insanların çalıştıkları zaman çok başarılı olacakları bir alan kimsenin torpille bir yerlere gelemeyeceği bir alan. Ben nasıl bugün bir şirketin başındaysam 3,5,10 yıl içinde başkaları bir MED Yapımı yönetiyor olabilirler.”