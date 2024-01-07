62 kubbe ve 6 minaresi ile Kıbrıs’ın en büyük camisi olan Dr. Suat Günsel Camii’nin açılışı 11 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek. Türkiye ve KKTC devlet protokolünü bir araya getirecek açılışta pek çok Müslüman ülkeden de temsilci bulunacak.

Türkiye’dekiler de dahil edildiğinde bölgedeki 6 minareli 6’ncı cami olma özelliğine sahip olan, KKTC’nin en büyük camisi Dr. Suat Günsel Camii, 11 Ocak Perşembe günü kapılarını açacak. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde gerçekleşecek açılış töreni, başta Türkiye ve KKTC olmak üzere pek çok Müslüman ülke temsilcilerini bir araya getirecek. Büyük açılışa hazır olan caminin son görüntülerini içeren tanıtım filmi sosyal medyada büyük bir ilgi ile karşılanırken, tanıtım videosunun yayımlanmasının ardından pek çok kişi, Dr. Suat Günsel Camii’ni açılış öncesinde ziyaret etmeye devam ediyor.

Temelleri, 2013’te, dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in katılımı ile atılan Dr. Suat Günsel Camii, 10 yıl süren büyük bir emekle tamamlandı. 30 bin metrekare alan üzerine inşa edilen cami, 62 kubbe ve 6 minaresi ile KKTC’nin en büyük camisi olma özelliği taşıyor. Aynı anda 10 bin kişinin ibadet etmesine olanak sağlayacak olan Dr. Suat Günsel Camii, Türkiye’deki camilerle birlikte bölgedeki 6 minareli 6’ncı cami olma özelliği de taşıyor.

Kıbrıs Türklerinin adaya bıraktığı en önemli iz

Mimari tasarımı, mühendisliği ve inşa sürecinden; kullanılan vitray, avize, alemlerine, kubbe ve iç mekan süslemelerinden ahşap ve taş işçiliğine kadar bütünüyle Kıbrıs Türkü’nün yetenekleri ile inşa edilen Dr. Suat Günsel Camii, Kıbrıs Türklerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti döneminde adaya kazandırdığı en büyük abidevi eser olarak tarihe geçecek.

Dr. Suat Günsel Camii’nin öne çıkan özellikleri

Kubbe ve Minareleri

62 kubbe ve 6 minaresi bulunan Dr. Suat Günsel Camisinde, ana kubbe 36,8 metre yüksekliğe ve 23,8 metre çapa sahip. Ana kubbe, daha küçük çaplarda 61 adet kubbe ile çevreleniyor. Cami kısmında 27 adet kubbe ile 9 adet yarı kubbe; revak bölümünde ise 26 adet kubbe bulunuyor.

Altı minaresi bulunan caminin dört minaresinin her biri 76,2 metre yüksekliğinde ve üç şerefeli. Her biri 56,45 metre yüksekliğinde olan diğer iki minare ise iki şerefeli.

Altın renkli paslanmaz çelik krom kaplamaya sahip olan kubbe ve minarelerde kullanılan malzemeler, yapılan anketle Kıbrıs Türk Halkı tarafından belirlendi.

Vitraylar

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçıları tarafından kendi atölyelerinde tasarlanarak hazırlanan vitraylar caminin 104 penceresini süslüyor.

Alemler

Camide, kubbe ve minare alemleri tamamen alüminyum döküm ve en büyüğü 7 metre uzunluğa sahip. Tüm dökümler yine Yakın Doğu Üniversitesi kampüsündeki atölyelerde yapıldı.

Avizeler

Camide, 47 adet avizeye bulunuyor. Ana kubbedeki en büyük avize yaklaşık 8 metre çapa sahip. Avizelerin tamamı, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçıları tarafından tasarlanarak kendi atölyelerinde üretildi.

Kubbe ve İç Mekan Süslemeleri

Caminin kubbe içi ve iç mekan süslemelerinin tamamı, yaklaşık bir yıllık el işçiliği ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçıları tarafından yağlı boya tekniği ile tamamlandı.

Ahşap ve Taş İşçiliği

Caminin, detaylı işlemeleri ile dikkat çeken kapı, minber ve diğer mobilyaları Yakın Doğu Oluşumu bünyesindeki İkas Mobilya tarafından tasarlanarak üretildi. Gerçekleştirilen anket sonucunda halk tarafından, caminin dış alanlarında, Kıbrıs’a özgü beyaz taş kullanılması kararlaştırıldı. Taş işçiliği de yine Kıbrıs Türkü zanaatkarlarca gerçekleştirildi.