Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Murat Tunç Bircan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in su politikalarını eleştirdi. 13 Nisan 2025 tarihli ilk meclis toplantısında %25’lik su indirimi talebinin Bozbey tarafından getirildiğini hatırlatan Bircan, “Vatandaş lehine olduğu için Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu indirimi destekledik. Ülke basınında ‘Bozbey Bursa’yı Gülümsetti’ şeklinde haberler yapıldı. Ancak görüldü ki yapılan bu gülümsetme, gerçek sorunları çözmede yetersiz kalmıştır” dedi.

Bircan, ilerleyen süreçte Bozbey’in mali açıdan zor durumda olduklarını, BUSKİ’nin durumunun kötü olduğunu ve kurumun ayda yaklaşık 200 milyon TL borçla döndürüldüğünü açıkladığını, ardından sürekli meclisten suya zam talep edildiğini belirtti. “Aradan 600 gün geçmesine rağmen ne bilimsel ne de teknik bir inceleme yapılmamış, popülist ve öngörüsüz kararlar alınmıştır” ifadelerini kullandı.

MHP’li Bircan, suya yapılan indirimin sonuçlarının doğru değerlendirilmediğini ve Bursa’nın susuz kalabileceğini vurguladı. 13 Kasım 2025 tarihli meclis toplantısında suya zam ve evsel katı atık bedelinin tahsil edilmesi taleplerine de değinen Bircan, “Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu iki önergede tarafımızca kabul edilmedi. Bizim önceliğimiz her zaman Bursalıların menfaatidir” diye konuştu.

Bircan, MHP olarak Bursa vatandaşlarını ilgilendiren her konuda sorumlu ve sağlam duruş sergilemeye devam edeceklerini kamuoyuna duyurdu.