Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen 36. Bisiklet Dağıtım Töreni’nde çekilişe katılan 100 vatandaşa daha bisiklet hediye edildi. Törende konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Her ay 100 tane bisiklet dağıtıyoruz. İmkanlarımız daha iyi olsa bin ya da iki bin tane dağıtırız" dedi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından Yavuz Gökmen Parkı’nda 36. Bisiklet Dağıtım Töreni düzenlendi. Etkinliğe Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçaslan, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe ve 100 çocuk aileleriyle birlikte katıldı. Törende daha önce yapılan çekilişle belirlenen 100 çocuk bisikletlerine kavuştu. Her ay 100 vatandaşa dağıtılan bisikletlerin sayısı toplamda 3 bin 500 oldu. Bahçelievler’de bisikleti olmayan çocuk kalmasın temasıyla, geleneksel hale getirilen etkinliğe çocuklar ve veliler büyük ilgi gösterdi. Başkan Bahadır, etkinlik alanında vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Bisikletini alan vatandaşlar Bahadır’a teşekkür mesajlarını iletti.

"Amacımız çocuklara, gençlere hatta büyüklere bisiklet bilincini vermek"

Etkinlikte konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır "Bugün sevinçliyiz ama yüreğimizde yara var. 20 tane askerimiz şehit oldu. Bugün 36’ncısını yapıyoruz. Her ay 100 tane bisiklet dağıtıyoruz. İmkanlarımız daha iyi olsa bin yada iki bin tane dağıtırız. Burada amacımız çocuklara, gençlere hatta büyüklere bisiklet bilincini vermek. Burada iklimin kötüleştiği dönemde, sera gazlarının azalmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Ayrıca tüm vatandaşlarımızın sağlıklı olarak bir spor yapmasını sağlamak istiyoruz. Buradaki komşularımıza tavsiyemiz hem beslenme hem spor açısından kendilerine dikkat etmeleri ve sağlıklı yaşlanmaları. Bisiklet dağıtarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Pazartesi semt lokantası açtık. Fiyatlarımız 65 TL. Bahçelievler’de ikamet edenlere, bikartlı olanlara ise 55 TL. Öğlen saatlerinde hizmet veriyor. Bir kaç yere daha istediler olursa açacağız. Farklı bir müjde de vermek istiyorum. Türkiye’de ilk yapan olacağız. Bahçelievler’de 18 yaş ve altı çocuğu olanlara ihtiyaç sahiplerine belediye olarak yardımda bulunacağız. Bahçelievler’de okuyanlara burs veriyoruz. Her konuda yardımcı oluruz. Yaklaşık 12-13 bine yakın genç başkan danışmanlarımız var. Şimdi ortaokul öğrencileri için çocuk meclisi kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şimdiye kadar 3 bin 500 tane dağıtıldı"

Bisikleti desteklediğini dile getiren İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçaslan, "Çocuklarımızın yetenekleri doğrultusunda spor yapması en büyük hedefimiz. Çocuklarımız 2 yıldır değişik kategorilerde spor yapmakta. Hem çocuklarımızın sağlıklı bireyler olması hem de İstanbul trafiğine alternatif araç olarak bisikleti destekliyoruz. Şimdiye kadar 3 bin 500 tane dağıtıldı. Şimdi 100 tane daha dağıtılacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Önceden bisikletim vardı, kırıldı"

Hep bugünü beklediğini söyleyen Yiğit Ensar Şahin, "Çoğu kişiye veriyorlardı bana da çıkacağını biliyordum. Arkadaşlarıma da vermişlerdi. Ben hep bugünü bekliyordum. Önceden bisikletim vardı, kırıldı. Mutluyum. Bence bu etkinlik çok güzel olmuş. İnşallah bisikleti olmayan herkesin olur" dedi.

"İnşallah çıkmayanlara da çıkar"

Etkinlikte bisikletini alan Eyüp Talha Çivar ,"Çok mutlu ve heyecanlıyım. Çok istiyordum. Sürpriz oldu. Etkinliği çok beğendim. İnşallah çıkmayanlara da çıkar" diye konuştu.