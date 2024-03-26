İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Beyoğlu’nda düzenlenen Türkiye Kamu-Sen Sahur Programı’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Programda konuşan Kurum, “İstanbul’daki tüm kurumlarda çalışan kardeşlerimize, İBB olarak sendikalarımızın düzenlediği özel eğitim programlarına destek vereceğiz. Büyükşehir belediyesinin ve sendikalarımızın gücünü yeniden sarsılmaz şekilde bir araya getireceğiz. Tek yürek, tek yumruk olacağız ve İstanbul’un gücüne güç katmaya devam edeceğiz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Beyoğlu’nda düzenlenen Türkiye Kamu-Sen Sahur Programı’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Programa Kurum’un yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Yücel Kazancıoğlu, Kamu-Sen İstanbul İl Başkanı Serhat Çelik, partilerin ilçe başkanları, Kamu-Sen şube başkanları, MHP MYK üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda protokol konuşmalarıyla devam etti. Programda ilgiyle karşılanan Kurum vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı da çektirdi.

“Sendikalarımız belediyede de bizim yol arkadaşımız olacaklar”

Programda konuşan İBB Başkan Adayı Kurum, “Türkiye Kamu-Sen, kamu çalışanlarının hak ve menfaatlerini koruyan, devletin milli çıkar ve menfaatlerini bir arada gözeten örnek bir kurumumuzdur. Türkiye Kamu-Sen’imiz yalnızca ücret sendikacılığı yapmakla kalmıyor, aynı zamanda çalışanlarımızın bütün sıkıntılarıyla yakından ilgileniyor. Toplumsal meselelerde her zaman en ön safta yer alıyor. Çalışan, üreten, yol gösteren, hak eden ve hak ettiğini mutlaka alan bir sendikacılık anlayışıyla hizmet üretiyor. Biz 22 yıldır, kamu çalışanlarının hak arama mücadelesine destek veren tarafta olduk. Sadece hakların elde edilmesi noktasında değil, devletimizin ilerlediği tüm yollarda, en kritik süreçlerde sendikalarımızın yerli ve milli bir duruşunu hep birlikte gösterdik. 1 Nisan’dan sonra da bu duruşumuzu çok daha ileriye taşıyacağız. Sendikalarımız belediyede de bizim yol arkadaşımız olacaklar. Birlikte istişare etmekle kalmayacak, icraatı da projelerimizi de beraber uyguladığımız paydaşlarımız olacaklar” dedi.

“İBB olarak sendikalarımızın düzenlediği özel eğitim programlarına destek vereceğiz”

“Çalışanlarımızın, memurlarımızın haklarına, çalışma şartlarına dair tüm iyileştirmeleri birlikte uygulayacağız” diyen Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:

“Memur ile belediye yönetimi arasındaki anlaşmazlıkları memur kardeşlerimize daima pozitif ayrımcılık yaparak birlikte çözeceğiz. İstanbul’daki tüm kurumlarda çalışan kardeşlerimize, İBB olarak sendikalarımızın düzenlediği özel eğitim programlarına destek vereceğiz. Büyükşehir belediyesinin ve sendikalarımızın gücünü yeniden sarsılmaz şekilde bir araya getireceğiz. Tek yürek, tek yumruk olacağız ve İstanbul’un gücüne güç katmaya devam edeceğiz. Çalışan memurlarımızın evlatları için 7 gün 24 saat hizmet veren kreşler yapacağız. Memurlara özel KİPTAŞ eliyle kooperatifler kurup sosyal konut projeleri yapacağız. Bu şehir bize emanet edilmiş bir şehir. Biz bu emanete gözümüz gibi sahip çıkacağız. Biz bu şehri gelecek nesillere en güzel haliyle bırakacağız. Biz hayallerimizin olduğu bu aziz şehre hizmetkar olmak için yollara çıktık. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, sokaklarının huzur ve güvenle dolduğu, gençlerin geleceğe umutla baktığı, kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir İstanbul.”

“Bu omuzlar İstanbul’un bütün muhtaçlarının yükünü taşımaya hazırdır”

İstanbullulara karşı sorumluluğunun farkında olduğunu dile getiren Kurum “Biz, omuzlarımıza yüklenen sorumluluğun farkındayız. Bu omuzlar İstanbul’un bütün muhtaçlarının yükünü taşımaya hazırdır. Bu omuzlar, İstanbul’un yükünü hafifletmek için 7 gün 24 saat ayakta durmaya hazırdır. Biz İstanbullulara karşı sorumluluğumuzun her zaman bilincinde olacağız. Bizi, her zaman ihtiyaç sahibi insanımızın, çözüm bekleyen meselelerin tarafında bulacaksınız. Geçmişte nasıl ki milletimizin derdiyle dertlendiysek, bugün ve yarın da yine milletimizin derdiyle dertlenecek ve onların derdine derman olacağız. Biz hiç bir zaman polemiklerin, iftiraların, dedikoduların tarafında olmayacağız. Hayallerimizi ve vaatlerimizi unutmayacağız. İstanbul’un hakkını İstanbullulara harcayacağız” şeklinde konuştu.

“Biz söz verip sözünü unutanlardan olmayacağız”

İBB yönetimini ve İmamoğlu’nu eleştiren Kurum, “Bizi balya balya paralarla görmeyeceksiniz. Bizi İstanbul için çalışırken ve üretirken göreceksiniz. Biz böyle bir anlayışla hareket ederken, bunlar ne yapıyorlar? Hiçbir şey yapmadıkları gibi bizim projelerimizi eleştirmeye kalkıyorlar. Onlar İstanbul’u kara kışa teslim edip büyükelçilerle yemek yerken, biz İstanbul’un 39 ilçesinde 80 bin yuvayı vatandaşlarımıza teslim ediyorduk. Onlar kendi genel başkanlarını devirmek için gizli gizli toplantılar yaparken, biz İstanbul’da 365 milyar liralık yatırım yapıyorduk. Onlar cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olup İstanbul’u kendi haline terk ederken biz deprem bölgesinde 3 ayda 180 bin konutun temelini atıyorduk. Bugün tarihin ve milletin huzurunda söz veriyoruz. Biz İstanbul’umuzu asla ve asla kendi haline terk etmeyeceğiz. Milletimizin her anında hep yanında olacağız. Biz söz verip sözünü unutanlardan olmayacağız. Bizim sözümüz onların verdiği sözlere benzemez” ifadelerine yer verdi.

Programda konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız “İBB başkan adayımızın İstanbul burcuna sancağı dikmek üzere sayılı günlerimiz var. Medeniyet şehrimiz İstanbul’un Türkiye Yüzyılı’na destek vereceği bir anlayış Murat Kurum ile olacak. İstanbul gibi bir şehirde Murat Kurum gibi bir başkanımız Türkiye Yüzyılı’na en güçlü desteği verecektir. Son gayretlerimizi en üst seviyede yapmamız gerekiyor” dedi.