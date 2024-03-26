Bağımsız Türkiye Partisi'nin İnegöl Belediye Başkan adayı Rıza Çetinkaya, Van İlder Derneği'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, derneklerin sorunlarını iyi bildiğini vurgulayan Çetinkaya, dernekçiliğin tamamen gönüllülük esasıyla kültürel değerleri bir arada tutma misyonunu taşıdığını belirtti.

Çetinkaya, eğer seçilirlerse dernek ve federasyonlara desteklerinin olacağını dile getirerek, Vanlı kardeşlerinin desteğine talip olduklarını ifade etti.

Van İlder Derneği yöneticileri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Rıza Çetinkaya'ya teşekkür ettiler ve destek sözlerinden dolayı memnuniyetlerini belirttiler.

Bağımsız Türkiye Partisi adayı Rıza Çetinkaya'nın dernek ve federasyonlara vereceği destek, yerel seçim sürecinde Vanlı seçmenlerin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ