İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Giresun Hemşehri İftarı’ programında vatandaşlarla bir araya geldi. Programda konuşan Kurum, “Hepimizin gönlünde, hepimizin kalbinde, yüreğinde İstanbul sevdası var. 1 Nisan’dan sonra İstanbul’u hak ettiği hizmetlere, hak ettiği projelere hep birlikte kavuşturacağız. İstanbul’un geleceğinden çalınan 5 yılı hep birlikte telafi edeceğiz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Giresun Hemşehri İftarı’ programında vatandaşlarla bir araya geldi. Programa Murat Kurum’un yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, Giresun Federasyonu Genel Başkanı Muhterem Memiş, Bağcılar Giresunlular Dernek Başkanı Ziya Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda ilgiyle karşılanan Kurum, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı da çektirdi.

“Görüyoruz ki milletimiz şehrini değil, şöhretini düşünenlere bay bay demeye hazırlanıyor”

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’ye her alanda asırlık hizmetler yaptık. Çeşitli hizmetlerle Türkiye’yi baştan başa eserlerle donattık. Her daim milletimizin kuvvetli desteğini gördük. Milletimiz her daim eser siyasetinden, hizmet siyasetinden yana tavrını ortaya koydu. Görüyoruz ki milletimiz şehrini değil şöhretini düşünenlere bay bay demeye hazırlanıyor. Görüyoruz ki milletimiz afette selde yanında olmak yerine tatile gidenleri uzun bir tatile göndermeye hazırlanıyor. İstanbul’da Murat Kurum başkanımızla, Bağcılar’da Abdullah Özdemir başkanımızla ve Türkiye’nin her yerinde Cumhur İttifakı kadrolarımızla 1 Nisan sabahından itibaren hizmet yolunda koşmaya devam edeceğiz” dedi.

“İstanbul’un geleceğinden çalınan 5 yılı hep birlikte telafi edeceğiz”

Programda konuşan İBB Başkan Adayı Kurum ise, “Giresun, Karadeniz’in incisi. Doğası ayrı bir güzel, tarihi ayrı bir güzel. Camileri, hanları, hamamları ayrı bir

güzel. Zor gününde Giresun’un çağrısına koştuk, Giresun’un yaralarını birlikte sardık. Giresun’da sel felaketi olduğunda selden etkilenen ilçelerimizi yeniden inşa etmek için gece gündüz mücadele ettik. Giresun’un yarası bizim yaramız, derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimizdir. Tam 72 gündür İstanbul’umuzun hizmetine koşturuyor, İstanbul’umuzun sokaklarını karış karış dolaşıyoruz. Hayallerimizi, sevdamızı, aşkımızı vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Hepimizin gönlünde, hepimizin kalbinde, yüreğinde İstanbul sevdası var. 1 Nisan’dan sonra İstanbul’u hak ettiği hizmetlere, hak ettiği projelere hep birlikte kavuşturacağız. İstanbul’un geleceğinden çalınan 5 yılı hep birlikte telafi edeceğiz. İstanbul’a el uzatmayanlara 31 Mart’ta artık dur diyeceğiz” dedi.

“Hemşehrilerimizi hem yalanlardan hem de trafik çilesinden tamamen kurtaracağız”

“31 Mart gecesi, yeni bir İstanbul’un müjdecisi olacak” diyen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

“31 Mart gecesini hep birlikte İstanbul’un bayramı haline getireceğiz. İstanbul’un her sokağında sevinç olacak. Umut meşaleleri yanacak. Esas bayramı, 1 Nisan’dan sonra yapacağımız çalışmaların meyvesini almaya başlayınca yaşayacağız. İstanbul’un 39 ilçesinde inşa edeceğimiz güvenli yuvalarımız yükseldikçe, sevincimiz daha da artacak. İstanbul’u afetlere karşı daha dirençli hale getirmek, olası bir depremi en az hasarla atlatabilmek için tüm çalışmalarımızı yaptık. Kentsel dönüşümdeki adımlarımızı hızlıca atacağız. İstanbul’umuzda yüzbinlerce yuvamızı nasıl dönüştürdüysek şimdi de 650 bin yeni konutumuzu yapacağız. İstanbulluların, annelerimizin, evlatlarımızın, ailelerimizin evlerinde huzur ve güvenle yaşaması için canla başla çalışacağız. İstanbul’un trafik çilesini, ulaşım sorununu da çözüme kavuşturmak için hızla harekete geçeceğiz. Yeni metro hatlarıyla, iki yakaya yapacağımız tünellerle, kavşaklarla, otoparklarla, yeni otobüs ve metrobüs hatlarıyla İstanbullu hemşerilerimizi hem yalanlardan hem de trafik çilesinden tamamen kurtaracağız. Bu seçim iki zihniyet arasında gerçekleşecek. Bu seçimde ya sağlıksız binalarda deprem korkusuyla beklemeyi, ya da kentsel dönüşümle huzur içinde yaşamayı seçeceğiz. Ya trafik çilesini yaşatanları ya da bizim gibi çilesiz İstanbul vaat edenleri seçeceğiz. Ya bu milletin kaynaklarını çarçur edenleri ya da bizim gibi İstanbul’a her alanda 350 milyar lira yatırım yapanları seçeceğiz.”

“Nisan gelecek, dertler bitecek”

Bütün İstanbullulara söz verdiğini dile getiren Kurum, “Bu kardeşiniz reklam değil, gerçek belediyecilik yapacak. Haksızlıktan yana değil, adaletten yana olacak. Ayrı gayrıdan değil, eşitlikten yana olacak. Öngörüsüz değil, daima vizyoner olacak. Kibirli değil şefkatli olacak. Zorlaştırmayacak kolaylaştıracak. Milletin değerlerine daima saygılı olacak. Bakarız değil, yaparız diyecek. Geleceğini değil, geleceğinizi düşünecek. Asla hesap yapmayacak, gerektiğinde hesap verecek. Gerekenleri değil, fazlasını yapacak. Koltuğuna değil, İstanbul’a bağlı olacak. Bahane değil, çözüm üretecek. Daima yapan, daima üreten tarafta olacak ve bu şehre kazandırdığı her hizmetten sonra yediden yetmişe tüm İstanbulluların hayır dualarını alacak. Hep birlikte diyoruz ki geliyoruz işte halkın gücüyle. Yapacak iş çok, başka İstanbul yok. Nisan gelecek, dertler bitecek. Bir muradı var bu şehrin, yüzler gülecek” diyerek konuşmasını tamamladı.

“Murat Kurum başkanımız Bağcılar’ı İBB’nin katkılarıyla donatacak”

Programda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise, “31 Mart’ta Bağcılar’daki seçimlerde Giresunlu hemşehrilerimiz sancağı her zaman en önde tutan hemşehrilerimiz olacaktır. Bu seçimlerde sizlerin desteğiyle Bağcılar’da büyük bir rekoru gerçekleştireceğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Bağcılar’ımızdaki başarının çıtası ne kadar önemliyse İstanbul’daki seçimlerin sonucu kat ve kat daha önemlidir. Biz Bağcılar’ımıza ne yapıyorsak İBB’nin Bağcılar adına aldığı bütçenin tam beş katı, Murat Kurum başkanımız İBB’nin katkılarıyla şimdiye kadar yaptığımız 5 katı eserle Bağcılar’ı donatacak” dedi.