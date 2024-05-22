İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’i seçim zaferinden ve yaptığı çalışmalardan dolayı kutladı.

Yeni dönem belediye başkanlarına yönelik tebrik ziyaretleri kapsamında İstanbul’daki ilçe belediyelerini gezen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataşehir Belediye Hizmet Binası girişinde, belediye personeli tarafından büyük coşku ve alkışlarla karşılandı. Ziyaretinden dolayı Başkan İmamoğlu’na teşekkürlerini sunan ve bir tablo hediye eden Başkan Onursal Adıgüzel şu sözleri dile getirdi; “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nu, Ataşehir Belediyemizde ağırlamak bizim için büyük bir onur ve mutluluk. Ekrem Başkanımız, 16 milyon nüfusu olan İstanbul’a beş yılda eşit hizmet sunarak ve çok büyük projeler yaparak bugün aslında bizler için önemli bir yol gösterici oldu. Hem iş yapma noktasındaki disipliniyle, hem de çalışmalarıyla bizim için her zaman bir rol model ve ilham kaynağı olmaya devam edecek. Bugün de Ataşehir Belediye Başkanı olarak, Ekrem Başkanımızla birlikte çalışmanın verdiği mutlulukla, Ataşehir’de ve İstanbul’da yeni dönemde yapacağımız çalışmaları konuşuyor olacağız”.

İBB ile birlikte önemli çalışmalara imza atmak istediklerini belirten Başkan Onursal Adıgüzel, “Ataşehirlilerin bizlere vermiş olduğu görevi layıkıyla yerine getireceğiz. En büyük hedefimiz çok çalışarak Ataşehir’in ve sizin güveninize laik bir şekilde, güzel işler başarmak olacak. Ataşehir’e sunacağınız desteklerden dolayı şimdiden çok teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum” açıklamasında bulundu.

Başkan Onursal Adıgüzel’e hayırlı olsun dileklerini ileten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Onursal Başkanımıza güzel düşüncelerinden dolayı öncelikle çok teşekkür ederim. Ben de bugün, burada sizinle ve ekibinizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Gerçekten Onursal Adıgüzel beğendiğim ve takdir ettiğim genç bir siyasi yol arkadaşıdır. Yaşadığı, tabiri caizse doğup, büyüdüğü ilçeye hizmet eden bir Belediye Başkanı olması noktasında ise heyecanını ve azmini de her zaman görüyorum. Bu kapsamda İstanbul’un birçok noktasında; heyecanı ve özverisi yüksek, çalışma azmi ile dolu, hizmet etme arzusunu içinde hisseden arkadaşlarım mevcut. Onlarla birlikte güzel işler yapacağız” dedi.

Ataşehir’in vizyonu çok yüksek seviyede olması gereken bir ilçe olduğunu vurgulayan Başkan İmamoğlu, “Onursal Başkanımızın; yenilikçi, çağın ihtiyaçlarına uygun, teknolojik açıdan gelişmiş, burada yaşayan insanların beklentilerini karşılayabilecek çalışmalar yürüteceğine yürekten inanıyorum. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, Ataşehir’de bu dönem en yüksek seviyede bir iş birliğinin ortaya koyulacağına inancım tam. Zaten paylaşımcı, şeffaf ve ortak akılla iş üretme kabiliyetini defalarca aynı masada birbirimize hissettirmiş insanlarız. Yeni nesil belediyecilik ve yeni nesil siyaset kavramını güçlendirerek çalışmalarını sürdürecek olan yol arkadaşlarımın, vermiş olduğu emeklerle ortaya çok güzel başarıların çıkacağını da görebiliyorum. Aslında her başarının, bu yeni vizyonla gençlere örnek olacağına inanıyorum” açıklamasında bulundu.

İkili görüşmelerin ardından, Ataşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği ve önümüzdeki süreçte gerçekleştirmeyi planladığı hizmet ile projeler hakkında Başkan İmamoğlu’na sunum yapıldı.