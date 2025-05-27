Gözaltındaki isimlerle ilgili bilgi almak için adliyeye gelen İBB Başkanvekili Nuri Aslan, güvenlik engeline takılınca “Benim deli damarımı attırmayın. Yakarım bak ortalığı” tehdidinde bulundu. Aslan’ın sözleri sonrası adliyede kısa süreli gerginlik yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen 4. dalga yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürerken, İstanbul Adalet Sarayı’nda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyeye bilgi almak amacıyla geldiği sırada güvenlik bariyerlerinden geçemeyince sinirlendi ve tehdit içeren ifadeler kullandı.

Güvenlik görevlilerinin geçiş izni vermemesi üzerine öfkelenen Aslan’ın, “Benim deli damarımı attırmayın. Yakarım bak ortalığı, istifa ederim” dediği öğrenildi. Kısa süreli gerginliğin ardından Aslan’ın adliyeye girişine izin verildi.

Operasyon kapsamında aralarında İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ve Altan Gözcü’nün de bulunduğu 25 kişi tutuklanmıştı. Söz konusu tutuklamalar, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Adliyede yaşanan bu olayın ardından gözler İBB cephesinden gelecek açıklamalara çevrildi.

1969 yılında doğan Nuri Aslan, ilköğretim ve lise öğrenimini İstanbul'da üniversite eğitimini ise 1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı (Gemi Makinaları) Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı.

1999-2004 yılları arasında İstanbul Küçükçekmece ilçesinde Belediye Meclis Üyesi olarak görev aldı. 2009-2017 yılları arasında Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekilliği görevini yürüttü.

Aynı zamanda 2014-2018 yılları arasında Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BEYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı göreviyle, 2014-2021 yılları arasında İstanbul Sanayi ve İş İnsanları Federasyonu( İSİFED) Yönetim Kurulu Üyeliğ yaptı. 2009-2020 yılları arasında ise Sivas Koyulhisar ve Köyleri Hizmet Vakfı (KODAV) Başkan Vekilliği görevini yürüttü.

2011-2019 yılları arasında Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği yaptı. 2019 ve 2024 seçimlerinde Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyeliğine seçildi. 15 Nisan 2024 itibarıyla da İBB Meclisi'nde yapılan oylamada Meclis 1. Başkan Vekili seçildi.