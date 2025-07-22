İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin Bölgesel İstihdam Ofisleri, Sarıyer’de 23 Temmuz ve Beylikdüzü’nde 29 Temmuz’da iş arayanları firmalarla buluşturacak. Bugüne kadar 260 bin kişinin iş bulmasına destek olan ofisler, istihdam fırsatlarını artırmaya devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bölgesel İstihdam Ofisleri (BİO), iş arayan İstanbullulara destek olmak amacıyla ilçe belediyeleriyle iş birliği içinde kariyer fuarları düzenlemeye devam ediyor.

2019’dan bu yana 260 bin kişinin iş sahibi olmasına katkı sağlayan BİO, 32 ofis ve 2 mobil istihdam aracıyla İstanbul’un 39 ilçesinde faaliyet gösteriyor.

SARIYER VE BEYLİKDÜZÜ’NDE KARİYER FIRSATLARI

Sarıyer Belediyesi iş birliğiyle 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü, saat 10.00-16.00 arasında Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenecek fuara, farklı sektörlerden yaklaşık 30 firma katılacak. 70’e yakın pozisyon için 300’den fazla iş gücü talebi iş arayanlarla buluşacak.

Katılımcılar, firma temsilcileriyle birebir görüşerek açık pozisyonlara başvuru yapabilecek ve ücretsiz CV Hazırlama ile Mülakat Teknikleri eğitimlerinden faydalanabilecek.

Beylikdüzü Belediyesi iş birliğiyle 29 Temmuz 2025 Salı günü, saat 10.00-16.00 arasında Beylikdüzü metrobüs durağı çıkışında gerçekleşecek fuarda ise 15’e yakın firma, 35 pozisyon için 200’den fazla iş gücü talebini adaylarla paylaşacak.

SOSYAL BELEDİYECİLİKLE İSTİHDAM DESTEĞİ

İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri, sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda nitelikli ve sürdürülebilir istihdam fırsatları sunmayı hedefliyor. Fuarlar, iş arayanları ve işverenleri bir araya getirerek İstanbul’un iş gücü piyasasına katkı sağlamaya devam ediyor.