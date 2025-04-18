19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'na yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas hakkında tahliye kararı verildi. Abbas, adli kontrol şartıyla ev hapsine alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmada tutuklu bulunan bazı isimlerin itiraz duruşmalarında İstanbul Adliyesi'nde görülen duruşmalara çok sayıda avukat alınmadı.

İstanbul 1. ve 11. Sulh Ceza Hakimliklerinde gerçekleşen itiraz duruşmalarına katılmak isteyen avukatlar, duruşma salonlarının bulunduğu alana giremediklerini belirtti. Giriş engeline dair herhangi bir yazılı karar sunulmadığı, kalem personelinin “mahkeme talimatı” yönünde sözlü açıklamalar yaptığı ifade edildi. Avukatlar, yaşananlara ilişkin resmi tutanak tuttu.

Duruşmalara alınmayan çok sayıda avukat bir tutanak hazırladı.

Tutanakta, avukatların mahkeme salonlarına alınmadığı, kalem personelinin sözlü talimatla avukatları engellediği, durumu belgeleyen herhangi bir yazılı kararın ise sunulmadığı bilgilerine yer verildi.

Tartışmalı oturumun ardından tek tahliye kararı, ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanarak Murat Abbas hakkında verildi.

EMRE SERKAN BAYRAKTAR'A DA TAHLİYE

İş insanı Emre Serkan Bayraktar mevcut delil durumu, verdiği ifade, soruşturma aşamasında dosya kapsamındaki suç şüphesinin zayıflamış olması nedeniyle serbest bırakıldı.

İMAMOĞLU HAKKINDA DA KARAR ÇIKTI

Ekrem İmamoğlu'nun her tutukluya yapıldığı gibi en fazla 30 günde bir gerçekleştirilen tutukluluk incelemesinde de tutukluluk halinin devamına karar verildi.

MURAT ABBAS KİMDİR?

1969 yılında İstanbul’da doğan Murat Abbas, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdi. 1994’te BDO Denet’te denetim asistanı olarak çalışmaya başladı. PWC, Bosch, Siemens, Profilo Grubu, Superonline, Ticketturk şirketlerinde finansal kontrolör ve finans müdürlüğü görevlerini üstlendi.

1999 yılında müzik sektörüne giren, birçok radyo programında editörlük ve Pozitif Live’de genel müdür yardımcılığı yapan Murat Abbas, 2014’te Zorlu Holding’de Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nden (PSM) sorumlu hissedar temsilcisi olarak çalışmaya başladı.

Mart 2015’te PSM Genel Müdürü olarak atanan Abbas, 6 senelik görevi boyunca kurumun kreatif, idari, organizasyon ve finans bölümlerinden sorumlu oldu.