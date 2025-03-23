Türkiye, bu son gelişmeyi konuşuyor. İki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'na dair karar verildi.

YOLSUZLUKTAN TUTUKLANDI, TERÖRDEN SERBEST

Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. İmamoğlu hakkında başlatılan ikinci soruşturma ise 'terör' soruşturmasıydı. Kent Uzlaşısı ile ilgili açılan soruşturmada, İmamoğlu için tutuklama talep edildi. Ancak mahkeme, bu talebi reddetti. Bu karar, İBB'nin geleceği açısından en çok merak edilen konulardan biriydi. Eğer Ekrem İmamoğlu, 'terör soruşturmasından' tutuklanmış olsaydı, İBB'ye kayyum atanabilirdi. Ancak mahkeme, bu soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun serbest bırakılmasına karar verdi.

KAYYUM ATANACAK MI?

Peki, bundan sonra ne olacak? Ekrem İmamoğlu, terör soruşturmasından tutuklansaydı, İBB'ye kayyum atanması gündeme gelecekti. Ancak Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturmasından tutuklandı ve bu durum kayyum olasılığını ortadan kaldırmış oldu.

İMAMOĞLU GÖREVDEN ALINACAK

Bundan sonra ne olacağı merak ediliyordu; işte yanıtı...

İçişleri Bakanlığı'nın Ekrem İmamoğlu'nu görevden alması bekleniyor. İmamoğlu'nun görevden alınmasının ardından, İBB Meclisi'nde yeni bir başkanlık seçimi yapılacak. Bu süreçte, yine bir CHP'li ismin İBB Başkanı olması öngörülüyor.

BEŞİKTAŞ'TA OLDUĞU GİBİ..

Beşiktaş Belediye Başkanı da benzer bir soruşturmada tutuklandı. Ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. Sonrasında belediye meclisinde seçim yapıldı ve başka bir CHP'li isim belediye başkanlığı görevine geldi.