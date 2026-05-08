İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yeni bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılık koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 29 kişi gözaltına alınırken, yurt dışında bulunduğu belirlenen 1 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan isimler arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ile Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı’nın da yer aldığı belirtildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak yapılan soruşturmalar kapsamında, örgütün Ağaç ve Peyzaj A.Ş isimli iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına yönelik olarak 08.05.2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 30 şüpheli hakkında göz altı kararı verilmiş olup, şüphelilerden 29 u Kolluk kuvvetlerince yakalanarak göz altına alınmış, 1 şüpheli ise yurt dışında bulunması nedeniyle hakkında yakalama çalışmalarına devam edilmektedir. Soruşturmalar titizlikle yürütülmekte olup, kamuoyunun bilgisine sunulur."