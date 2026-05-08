Tesnim Haber Ajansı’nın aktardığına göre Zülfikari, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "ABD ordusu ateşkesi ihlal ederek, İran kıyı sularında Cask bölgesinden Hürmüz Boğazı yönüne ilerleyen İran'a ait bir petrol tankerini hedef aldı" ifadelerini kullandı.

İranlı bir yetkili, ABD güçlerinin Birleşik Arap Emirlikleri’nin Füceyre açıklarında Hürmüz Boğazı’na giriş yaptığı ifade edilen başka bir gemiyi de hedef aldığını iddia etti.

Trump’tan anlaşma mesajı

ABD Başkanı Donald Trump ise Amerikan ordusunun İran’a ait iki noktaya hava saldırısı düzenlemesine rağmen Tahran yönetimiyle temasların devam ettiğini söyledi.

İran’la anlaşmanın yakın olup olmadığına ilişkin soruya yanıt veren Trump, sürecin her an sonuçlanabileceğini ancak bunun kesin olmadığını belirtti. Trump, İran’ın anlaşmayı kendisinden daha fazla istediğini düşündüğünü ifade ederek tarafların uzlaşıya yakın olabileceği mesajını verdi.

Trump, Tahran'a bir an önce anlaşmaya imza atması çağrısında bulunarak, "Anlaşmayı çabucak imzalasalar iyi olur. Eğer imzalanmazsa, çok acı çekecekler" diye konuştu.