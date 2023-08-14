Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA) yönetim kurulu, 28 Eylül-1 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde ikincisi düzenlenecek olan IBIA Expo Fuarı öncesi Bursa Sanayi ve Ticaret Odası'nda gerçekleştirdiği toplantıda üyelerini ve Bursa’da faaliyet gösteren firmaları bilgilendirdi.BURSA (İGFA)- Bursa Sanayi ve Ticaret Odası’ nda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler; “Geçen yıl IBIA Expo’nun ilkini düzenlemiş olmalarına rağmen, 91 ülke ve 320 şehirden 22 binin üzerinde ziyaretçinin, 10 hedef ülkeden özel alım heyetlerinin ve profesyonellerin iştiraki ile başarılı bir fuar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sektör arasında çok kuvvetli bir sinerjinin başarıyı da beraberinde getirdiğini söyleyen Güler, "Bu seneki fuarımıza da çok iyi hazırlandık. ABD ve Almanya başta olmak üzere 12 ülkede yoğun tanıtım faaliyetinde bulunduk. Dünya genelinde sektörün kalbi bu sene de 4 salonda 20 bin metrekarede düzenleyeceğimiz IBIA Expo’da atacak” diye konuştu.

Fuar organizatörü ve BİFAŞ Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural ise 28 Eylül-1 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde ikincisi düzenlenecek olan IBIA Expo Fuarı hazırlıkları kapsamında üyelere teknik bilgilendirmelerde bulundu. Vural; “Fuar katılımından, ziyaretçilerin ön rezervasyonlarına kadar yoğun talep alıyoruz. Dünya genelindeki yatak endüstrisini ağırlayacak olmanın heyecanı içindeyiz” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen toplantı, üyelerin soru-cevap oturumu ve önümüzdeki döneme ilişkin planlanan çalışmalar hakkındaki bilgilendirmeler ile son buldu.