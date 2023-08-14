TOFAŞ Basketbol Takımı’nda 2023-2024 sezonu hazırlıkları Mustafa V. Koç Spor Tesisleri’nde gerçekleştirdiği yeni sezonun ilk antrenmanıyla başladı.BURSA (İGFA) - 2023-2024 Sezonunda yenilenen kadrosuyla FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde mücadele verecek olan TOFAŞ’ta yeni sezon hazırlıkları start aldı.

Mustafa V. Koç Spor Tesisleri’nde Başantrenör Orhun Ene yönetiminde yerli oyuncuların katılımıyla gerçekleşen 2023-24 sezonunun ilk idmanında Tevfik Akdamar, Tolga Geçim, Mustafa Kurtuldum, Ege Demir, Batın Tuna, Özgür Cengiz ile altyapıdan Cem Küçüközkan, Hamza Çelik, Ali Taşkın, Evren Demirci ve Ata Can Atsüren yer aldı. Başantrenör Ene, ilk takım antrenmanı öncesinde oyuncularıyla saha ortasında bir toplantı yaparak sezondan beklentilerini aktarırken, idmanın ilk bölümünde fundamental ağırlıklı bir çalışma gerçekleştiren Mavi Yeşilliler, daha sonra fitness salonunda yapılan kuvvet ağırlıklı bir çalışmayla sezonun ilk antrenmanını tamamladı.

Takımın yeni transferleri Caleb Homesley, Omar Prewitt, Austin Wiley, Zeljko Sakic, Luke Maye, Jaleel J.J. O B’rien ve Cassius Winston önümüzdeki günlerde sağlık kontrolünden geçtikten sonra takım idmanına katılacaklar.

Yeni sezon hazırlıklarını 5 Eylül’e kadar Bursa’da sürdürecek olan TOFAŞ Basketbol Takımı, ilk hazırlık maçını 1 Eylül’de Çağdaş Bodrumspor ile kendi tesislerinde oynayacak.