İçim Fit Süt Çikolatalı, protein içeriği yüksek sporcularında tüketebileceği bir süt çeşididir. 1 paketi 500 ml olmasına karşın, porsiyonuna dikkat edilmelidir. Fazlası yağ olarak depolanacaktır. Bir ürünün fit olarak adlandırılması kilo yapmayacağı anlamına gelmemektedir.
Ülker Çeşitleri: Laktozsuz Uzun Ömürlü Çikolatalı
50.0
kcal
- 100 Gram
- 1 Porsiyonda 100 kcal ve 200 gr vardır.
- 1 Çay Bardağında 50 kcal ve 100 gr vardır.
- 1 Su Bardağında 100 kcal ve 200 gr vardır.
- 1 Kahve Fincanında 37.5 kcal ve 75 gr vardır.
|Besin Değeri
|100 Gramda
|Günlük Değer*
|Kalori
|50 kcal
|% 2.4
|Karbonhidrat
|g
|% 1.7
|Protein
|g
|% 12.0
|Yağ
|0.5 g
|% 0.8
|Kalsiyum
|150 mg
|% 15.0
* Yüzdelik(%) günlük değerler, günlük 2075 kalorilik bir yetişkin diyeti baz alarak hesaplanmıştır. Bu değerler sizin günlük kalori ihtiyacınıza göre daha fazla veya az olabilir.
Kalorisinin büyük kısmını (%47) proteinden alan İçim Fit Süt Çikolatalını kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.
- 1 Porsiyon (200 gr) yaklaşık 100 kcal kalori içerir, 12 gr protein, 11 gr karbonhidrat ve 1 gr yağ bulunur ve 2 Çay Bardağına eşittir.
- 1 Çay Bardağı (100 gr) yaklaşık 50 kcal kalori içerir, 6 gr protein, 5 gr karbonhidrat ve 0.5 gr yağ bulunur ve 0.5 porsiyona eşittir.
- 1 Su Bardağı (200 gr) yaklaşık 100 kcal kalori içerir, 12 gr protein, 11 gr karbonhidrat ve 1 gr yağ bulunur ve 1 porsiyona eşittir.
- 1 Kahve Fincanı (75 gr) yaklaşık 38 kcal kalori içerir, 4.5 gr protein, 4.05 gr karbonhidrat ve 0.38 gr yağ bulunur ve 0.38 porsiyona eşittir.
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