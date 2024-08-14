İçim Fit Süt Çikolatalı, protein içeriği yüksek sporcularında tüketebileceği bir süt çeşididir. 1 paketi 500 ml olmasına karşın, porsiyonuna dikkat edilmelidir. Fazlası yağ olarak depolanacaktır. Bir ürünün fit olarak adlandırılması kilo yapmayacağı anlamına gelmemektedir.

Ülker Çeşitleri: Laktozsuz Uzun Ömürlü Çikolatalı

50.0

kcal

100 Gram 1 Porsiyonda 100 kcal ve 200 gr vardır. 1 Çay Bardağında 50 kcal ve 100 gr vardır. 1 Su Bardağında 100 kcal ve 200 gr vardır. 1 Kahve Fincanında 37.5 kcal ve 75 gr vardır.

Besin Değeri 100 Gramda Günlük Değer* Kalori 50 kcal % 2.4 Karbonhidrat g % 1.7 Protein g % 12.0 Yağ 0.5 g % 0.8 Kalsiyum 150 mg % 15.0

* Yüzdelik(%) günlük değerler, günlük 2075 kalorilik bir yetişkin diyeti baz alarak hesaplanmıştır. Bu değerler sizin günlük kalori ihtiyacınıza göre daha fazla veya az olabilir.

Kalorisinin büyük kısmını (%47) proteinden alan İçim Fit Süt Çikolatalını kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.

1 Porsiyon (200 gr) yaklaşık 100 kcal kalori içerir, 12 gr protein, 11 gr karbonhidrat ve 1 gr yağ bulunur ve 2 Çay Bardağına eşittir.

(200 gr) yaklaşık 100 kcal kalori içerir, 12 gr protein, 11 gr karbonhidrat ve 1 gr yağ bulunur ve 2 Çay Bardağına eşittir. 1 Çay Bardağı (100 gr) yaklaşık 50 kcal kalori içerir, 6 gr protein, 5 gr karbonhidrat ve 0.5 gr yağ bulunur ve 0.5 porsiyona eşittir.

(100 gr) yaklaşık 50 kcal kalori içerir, 6 gr protein, 5 gr karbonhidrat ve 0.5 gr yağ bulunur ve 0.5 porsiyona eşittir. 1 Su Bardağı (200 gr) yaklaşık 100 kcal kalori içerir, 12 gr protein, 11 gr karbonhidrat ve 1 gr yağ bulunur ve 1 porsiyona eşittir.

(200 gr) yaklaşık 100 kcal kalori içerir, 12 gr protein, 11 gr karbonhidrat ve 1 gr yağ bulunur ve 1 porsiyona eşittir. 1 Kahve Fincanı (75 gr) yaklaşık 38 kcal kalori içerir, 4.5 gr protein, 4.05 gr karbonhidrat ve 0.38 gr yağ bulunur ve 0.38 porsiyona eşittir.

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