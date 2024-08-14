Kıyma, ceviz ve çeşitli baharatlardan oluşan iç malzemesiyle, dışında irmik, bulgur, kıyma ve salça içeren aperatif bir köftedir. Sofralarda ara sıcak olarak sunulmaktadır. Haşlama sonrası tereyağında kızartma şeklinde pişirilmektedir. Kilo kontrolü yapan bireylerin az yağlı, haşlama olarak tercih edebileceği besleyici bir besindir.

232.0

kcal

100 Gram 1 Adette 162.4 kcal ve 70 gr vardır. 1 Porsiyonda 348 kcal ve 150 gr vardır.

Besin Değeri 100 Gramda Günlük Değer* Kalori 232 kcal % 11.2 Karbonhidrat 32 g % 10.4 Lif g % 20.3 Protein 10 g % 19.7 Yağ g % 10.5 Kolesterol 31 mg % 10.2 Sodyum 0.18 g % 7.5 A Vitamini 28 IU % 0.6 C Vitamini mg % 7.3 Potasyum 299 mg % 8.6 Kalsiyum 32 mg % 3.2 Demir mg % 14.6

* Yüzdelik(%) günlük değerler, günlük 2075 kalorilik bir yetişkin diyeti baz alarak hesaplanmıştır. Bu değerler sizin günlük kalori ihtiyacınıza göre daha fazla veya az olabilir.

Kalorisinin büyük kısmını (%56) karbonhidrattan alan İçli Köfteyi kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.

1 Adet (70 gr) yaklaşık 162 kcal kalori içerir, 7 gr protein, 23 gr karbonhidrat ve 4.78 gr yağ bulunur ve 0.47 porsiyona eşittir.

(70 gr) yaklaşık 162 kcal kalori içerir, 7 gr protein, 23 gr karbonhidrat ve 4.78 gr yağ bulunur ve 0.47 porsiyona eşittir. 1 Porsiyon (150 gr) yaklaşık 348 kcal kalori içerir, 15 gr protein, 48 gr karbonhidrat ve 10 gr yağ bulunur ve 2.14 Adete eşittir.

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