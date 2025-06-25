Yerlikaya paylaşımında, mevcut kabine döneminde bugüne kadar toplam 383 suçlunun Türkiye’ye iadesinin sağlandığını belirterek, “Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar.” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü INTERPOL-EUROPOL Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, KOM, Narkotik, Göçmen Kaçakçılığı, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğü’nün iş birliğiyle gerçekleştirilen operasyonlarda, şu suçlular yakalanarak Türkiye’ye getirildi:

Kırmızı Bültenle Arananlar:

S.B “Nitelikli Cinsel İstismar” suçundan Almanya'da yakalandı.

M.İ aynı suçtan ABD'de yakalandı.

E.K "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan İtalya'da.

R.Ş "Hırsızlık, Dolandırıcılık, Birden Fazla Kişi ile Tehdit, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme ve Mala Zarar Verme" suçlarından Yunanistan'da.

Ş.Ç “Dolandırıcılık” suçundan Karadağ'da.

E.C.Ç “Kasten Öldürme” suçundan Polonya'da

E.Ö Aynı suçtan Fransa'da

A.A "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan Almanya'da.

M.K "Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına Imkan Sağlama" suçunda Almanya'da

R.B "Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Kasten Yaralama, Uyuşturucu, Mala Zarar Verme" suçlarından Gürcistan'da.

M.B "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Ruhsatsız Ateşli Silahlara Mermileri Satın Alma ve Taşıma ve Bulundurma" suçlarından Almanya'da.

Ulusal Düzeyde Aranan:

A.Y "Kasten Öldürme, Hırsızlık, Mala Zarar Verme, Konut Dokunulmazlığını Ihlal Etme, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma" suçlarından Kosova'da yakalandı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun terör örgütü ve organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar" ifadelerine yer verdi.