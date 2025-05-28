Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, Polat, hakkında arama kararı bulunan bir şahsın yakalanması sırasında görev başındaydı. Takip esnasında eğimli arazide dengesini kaybederek düşen Polat, ağır şekilde yaralandı ve hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Milletimizin başı sağ olsun. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı âli olsun.” ifadelerine yer verdi.

Olayın, Ankara’nın Haymana ilçesine bağlı Culuk Mahallesi’nde gerçekleştiği öğrenildi. Suçlu takibi sırasında düşerek ağır yaralanan 34 yaşındaki Emre Polat’ın, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldığı ancak tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdiği bildirildi.