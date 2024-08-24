İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Teşkilatı'nda yeni atanan ve görev yerleri değişen 23 il emniyet müdürüne başarı dileklerinde bulundu. Yerlikaya, paylaşımında, "179 yıllık köklü bir çınar olan Emniyet Teşkilatımız, ülkemizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışıyor ve çalışmaya devam edecek. Türk polisi, her zaman aziz milletimizin emrinde, onun hizmetindedir," ifadelerini kullandı.

Yeni atamalarla ilgili detaylar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, İçişleri Bakanlığı’nın bu düzenlemeyle birlikte güvenlik çalışmalarında etkinliği daha da artırmayı hedeflediği belirtildi. Yerlikaya'nın açıklaması, emniyet teşkilatının vatandaşların güvenliği için özverili çalışmalarının altını bir kez daha çizdi.