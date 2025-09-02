Bakan Yerlikaya, suçluların Gürcistan, Arnavutluk, Almanya, Senegal ve Yunanistan'da düzenlenen operasyonlarla yakalandığını belirterek, iade süreçlerinin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti. Uluslararası iş birliklerinin önemine dikkat çeken Yerlikaya, ilgili ülkelerin güvenlik birimleriyle koordineli çalışıldığını ve operasyonların başarıyla tamamlandığını söyledi.

Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen şahıslar arasında; organize suç örgütü üyesi olan ve yağma, tefecilik, tehdit gibi suçlardan aranan T.G., çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından aranan M.A., yağma suçundan aranan M.A.D., cebir, tehdit ve hileyle kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakma suçlaması bulunan C.Y., kasten öldürme suçundan aranan S.S., çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı suçlarından aranan M.D., kasten öldürmeye teşebbüs suçundan aranan K.D. ile suç örgütü üyeliği ve dolandırıcılık suçlarından aranan E.Ç. yer aldı.

Arnavutluk’ta yakalanan ve bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık yaptığı tespit edilen K.K. ile silah ve mühimmat bulundurmak suçundan ulusal düzeyde aranan T.Y. de Türkiye’ye iade edildi. Senegal’de ise çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan O.G., Almanya’da ise uyuşturucu madde bulundurma, hırsızlık ve banka/kredi kartı dolandırıcılığı suçlarından aranan G.Ç. ile cebir, tehdit ve hileyle kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakma ve yağma suçlarından aranan M.C.Ü. yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Yunanistan’da yakalanan ve göçmen kaçakçılığı suçundan ulusal düzeyde aranan M.U.’nun da iadesi sağlandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçen Adalet Bakanlığı’na, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı’na, KOM, Narkotik, Siber Suçlar, Asayiş ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Daire Başkanlıklarına, ayrıca İstanbul ve Artvin İl Emniyet Müdürlüklerine teşekkür etti.