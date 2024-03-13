İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sancaktepe’de esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafla sohbet eden Bakan Yerlikaya, çocuklara da oyuncak dağıttı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sancaktepe Fatih Mahallesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Dükkanları gezerek esnafla ve vatandaşla sohbet eden Bakan Yerlikaya, vatandaşlara hayırlı Ramazanlar dileklerinde bulundu. Bakan Yerlikaya, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları da geri çevirmedi. Ziyareti esnasında çocuklara oyuncak hediye eden Bakan Yerlikaya’ya Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de eşlik etti.