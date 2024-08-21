İzmir’de elebaşılığını yurt dışı firar olan Adnan Üstün’ün yaptığı organize suç örgütüne yönelik “Kuyu-19” operasyonu düzenlendi. Operasyonda organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri'nin bir süredir sürdürdüğü 'Kuyu' operasyonlarından 19'uncu operasyona ilişkin detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya aktardı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde İzmir'de takibe alınan organize suç örgütüne yönelik operasyon yapıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, "Suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız" mesajını yineledi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1826121615555342720