Hangi Ülkenin: Güney Kore

Kuruluş Tarihi: 9 Haziran 1944

Merkezi: Seul, Güney Kore

Ürün: Otomobil, Kamyonet, Otobüs

Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında

Resmi Sitesi: www.kia.com.tr

Bağlılığı: Hyundai Kia Otomotiv Grubu

Kia Hakkında Bilgi

Araba üretim firması olan Kia, 1944 yılında Güney Kore’de faaliyete başlamıştır. Kore’de ki ilk bisiklet ve otomobil üreticisi olan marka Kia’dır. 1998 yılında Hyundai ve Daimler-Chrysler ortaklığındaki konsorsiyum tarafından satın alınmıştır. Kia gerçek anlamda büyümesini ve atılımını bu noktadan sonra gerçekleştirmiştir.

Kore’li araba üretim markası olan Kia Motors’un belirlediği 2010 hedefi olan Dünya’nın en büyük 5. araba markası olma yolunda birçok yeni sponsorluk anlaşmaları yapmıştır. Tenis ve futbol sporlarındaki sponsorluklarına Fifa ile 2007-2014 yılları arasında Ana Sponsorluk Antlaşmasını imzalayarak yenisini eklemiştir.

Kia Motors’un Türkiye distrübitörü İhlas Holding’in İhlas Motor 2001 yılında kadar sürdürmüş ve günümüzde Anadolu Grubu kuruluşu olan Çelik Motor’dur.

Güney Kore’li araba üretim firması olan Kia Motors, kullandığı Kore teknolojisiyle piyasada yerini korumayı başarmıştır. Ürettiği arabalar ülkemizin piyasasında da yer bulmaktadır. Türkiye’de en çok ilgi gören modeli Sportage’dır. Son yıllara doğru kalitesini ve konforunu dahada yükseltmeyi başaran Kia dünyada neredeyse tüm ülkelerde kullanılmaktadır. Geniş bir kitleye hitap eden Kia müşterilerinden her zaman yüksek not almıştır. Sportage modeli tüm dünya çapında en sevilen modeli olmayı başarmıştır. Lüks SUV sınıfına giren Sportage hem yüksek performansı hem iç dizaynı hem konforuyla ön plandadır. Kia markası her zaman sevilen bir markadır. Sevilmesinin başlıca sebeplerinden biri özelliklerine göre uygun fiyatta olması diyebiliriz.

Kia Hangi Ülkenin Araba Markasıdır?

Cevap: Güney Kore

Kia Modelleri

Binek Araçlar

Kia Sephia-1994

Kia Picanto-2004

Kia Rio

Kia Cerato-2004

Kia cee’d

Kia Magentis-2002

Kia Opirus

SUV & MPV

Kia Venga

Kia Carens

Kia Carnival

Kia Sportage-1995

Kia Sorento-2003

Ticari

Kia K2500

Kia K2700

Kia K2900

