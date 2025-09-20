Avrupa standartlarında arıtma sayısı, kapasitesi ve arıtma kalitesiyle Türkiye liderliğini elinde bulunduran İzmir Büyükşehir Belediyesi, Torbalı’da kentin en büyük atık su arıtma tesislerinden birini hayata geçiriyor. 450 milyon liralık yatırımla kapasitesi üç kattan fazla artırılacak tesis yakında devreye alınacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kentin atık su arıtma altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Torbalı ilçesinin Ayrancılar-Yazıbaşı bölgesinde yürütülen arıtma tesisi kapasite artırma çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Küçük Menderes Havzası’nı bölgede kurduğu atık su arıtma tesisleri ile kirlilikten kurtarmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, tesisin kapasitesini üç kattan fazla artıracak. 450 milyon liralık yatırımla tesisin arıtma kapasitesi günlük 6 bin 912 metreküpten 25 bin metreküpe çıkacak. Böylelikle Torbalı Ayrancılar- Yazıbaşı Atık Su Arıtma Tesisi, Çiğli ve Torbalı tesislerinin ardından Özdere ve Ürkmez’deki arıtma tesisleri ile birlikte İzmir’in en büyük üçüncü tesisi unvanının sahibi olacak.

Tesiste mekanik ve elektrik ekipman montajı devam ediyor Tesisin yakın zamanda devreye alınacağını açıklayan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, “Tesisimiz tamamlandığında İzmir’in üçüncü büyük atık su arıtma tesisi olacak. İzmir genelinde kapasitemizi son bir yılda önemli ölçüde artırdık. Şu anda tesisimizde mekanik ve elektrik ekipman montajı devam ediyor. Bu süreç de tamamlandığında test aşamasına geçeceğiz ve tesise su alımına başlayacağız” dedi.

Hızla büyüyen bölgeye kritik yatırım Ayrancılar-Yazıbaşı bölgesinin hem hızlı nüfus artışı hem de tarımsal faaliyetleriyle öne çıktığını vurgulayan Gürkan Erdoğan, bu artışın çevresel yük oluşturduğuna dikkat çekerek, “Torbalı bölgesi hızla büyüyen, sanayi ve tarımsal üretimin iç içe geçtiği bir alan. Bu da beraberinde ciddi bir kirlilik riski getiriyor. Tesisimiz sayesinde çevredeki küçük dereleri tehdit eden kirli su yükü büyük ölçüde azaltılacak. Bölgede kanalizasyon hattı olmayan ve açıkta akan birçok yerleşim noktasını bu tesis sayesinde arıtma sistemine dahil edeceğiz. Böylece çevre kirliliğini önemli ölçüde azaltacağız” diye konuştu.

İzmir, Türkiye’nin lideri konumunda İzmir’in, ileri biyolojik arıtma tesisi kapasitesi açısından Türkiye’de ilk sırada yer aldığını belirten Erdoğan, “Bu yatırımla birlikte İzmir'in diğer büyük kentlerle arasındaki farkı daha da açılacak. İzmir’in arıtma altyapısındaki liderliği, bu yatırımlarla daha da pekişiyor” ifadelerini kullandı.