Mavi Marmara Derneği tarafından Orta Afrika Cumhuriyeti’nde inşası devam eden Şürkiye - Emin Alper Cami ve Abdulkadir Geylani Cami projesinin kontrol ve denetim süreçlerini gözetlemek ve bölgede bulunan ihtiyaç sahiplerine dağıtımlar yapmak üzere 13 Eylül Cumartesi günü İstanbul’dan Orta Afrika’ya giden dernek çalışanları Eyyüp Kaymaz ve Veysel Özyapıcı ile dernek gönüllüsü İnegöllü iş insanı ve gazeteci İlhan Tatlı 17 Eylül Çarşamba günü Orta Afrika’dan İstanbul’a dönmek için bulundukları havalimanında gözaltına alındı.

Konuya ilişkin Mavi Marmara Derneği yönetimi sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Orta Afrika’da devam eden Cami projemizin denetim ve gözetimine giden çalışanlarımız hukuksuz bir şekilde gözaltında tutuluyor. Aşağıya etiketlediğimiz hesapları etiketleyerek sesimizi duyurmamıza destek olabilirsiniz.

İnsani Yardım Gönüllüleri Engellenemez!

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde inşası devam eden tam kapsamlı 500 metrekare ve aynı anda 400 kişinin ibadet edebileceği şekilde bölgedeki müslümanların istifadesine sunmayı planladığımız Şürkiye - Emin Alper Cami ve Abdulkadir Geylani Cami projemizin kontrol ve denetim süreçlerini gözetlemek ve bölgede bulunan ihtiyaç sahiplerine dağıtımlar yapmak üzere 13 Eylül Cumartesi günü İstanbul’dan Orta Afrika’ya giden dernek çalışanlarımız Eyyüp Kaymaz ve Veysel Özyapıcı, gönüllümüz İlhan Tatlı sahada ilgili çalışmaları yaptıktan sonra, 17 Eylül Çarşamba günü Orta Afrika’dan İstanbul’a dönmek için bulundukları havalimanında sebebini bilmediğimiz bir şekilde bekletilmiş, gözaltına alınmış ve sonrasında havalimanı yakınında bulunan Bangui şehrindeki Port à mon Polis Merkezi’ne götürülerek ifadeleri alınmıştır.

İfadeleri alınması ve kendilerine isnat edilecek herhangi bir suç bulunmamasına rağmen, sözde ihtiyaten yerel mahkumların bulunduğu ve şartların en aşağı seviyede olan bir nezarette tam 4 gündür sebepsiz bir şekilde tutulmaktadır. Yapılan diplomatik görüşmelerde ne yazık ki hala olumlu sonuçlanmamış, tarafımıza herhangi bir bilgi de aktarılmamıştır.

Bu noktada Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustın Archange Touadera ve Orta Afrika Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanı Sylvie Baipo-Temon’dan bu sürece dair ivedi bir müdahele yapılmasını ve hukuksuzluğun giderilmesini talep ediyoruz.”

