İnegöl Belediyesi tarafından tahsis edilecek ve Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan projeyi Yürütme Kurulu Üyesi Ertan Başdere açıkladı.

İnegöl Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Çalışma grupları tarafından taslak haline getirilen öneri projeleri seçimsiz genel kurulda açıklandı.

İnegöl, sanayi ve nüfus bakımından hızla gelişen, bölgesel cazibesi her geçen gün artan bir şehir olmasına rağmen; kongre, kültür ve sosyal etkinlikler açısından büyük ölçekli ve çok işlevli bir merkeze sahip olmaması nedeniyle İnegöl Kongre ve Kültür Merkezi Çalışma Grubu, tarafından hazırlanan ‘İnegöl Kongre ve Kültür Merkezi Projesi’ projesi ön plana çıktı. Proje genel kurul üyelerince onaylanarak görüşülmek üzere Belediye Meclisine gönderilmesi oy birliği ile kabul edildi.

İşte projenin detayları…

İnegöl Kongre ve Kültür Merkezi Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ‘İnegöl Kongre ve Kültür Merkezi Projesi’ projesinin tanıtımını Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Ertan Başdere yaptı.

İNEGÖL KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ PROJESİ

Çalışma grubu olarak neden böyle bir proje hazırlandıklarını anlatarak konuşmasına başlayan Başdere, “İnegöl, sanayi ve nüfus bakımından hızla gelişen, bölgesel cazibesi her geçen gün artan bir şehir olmasına rağmen; kongre, kültür ve sosyal etkinlikler açısından büyük ölçekli ve çok işlevli bir merkeze sahip değildir. Kentin sosyal yaşamını canlandırmak, kültürel çeşitliliği artırmak, toplumsal etkileşimi güçlendirmek ve çağdaş bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla “İnegöl Kongre ve Kültür Merkezi” projesi geliştirilmiştir. Bu proje kapsamında; tiyatro, nikâh, sergi, gösteri ve çok amaçlı toplantı salonları gibi farklı işlevleri bir araya getiren, modern ve erişilebilir bir merkez inşa edilmesi hedeflenmektedir. İnegöl Belediyesi tarafından uygun bir alan tahsis edilecek olup, proje Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ve teknik katkısıyla hayata geçirilecektir. Bu iş birliği, şehrin kültürel altyapısına önemli bir yatırım olacak; bölge halkının uzun süredir beklediği bu ihtiyaç kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde karşılanacaktır” dedi.

PROJENİN KONUMU VE ÖZETİ

İnegöl Kongre ve Kültür Merkezi Projesinin nerede yapılabileceğini önerisinde de bulunan Ertan Başdere, “Hikmet Şahin Kültürparkı; yürüyüş yolları, açık hava sahnesi, spor alanları, rekreasyon bölgeleri ve dinlenme alanlarıyla halkın yoğun olarak kullandığı önemli bir cazibe merkezidir. İnegöl Kongre ve Kültür Merkezi, bu yeşil ve sosyal yaşam alanının hemen yanında konumlanacak; tıpkı Bursa’daki Merinos Parkı içerisinde yer alan AKKM (Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi) örneğinde olduğu gibi, mevcut yapıyla entegre bir biçimde planlanarak fonksiyonel çeşitliliği artıracak ve bölgesel cazibeyi güçlendirecek bir merkez olacaktır.

Yapılacak İnegöl Kongre ve Kültür Merkezi’nin içerisinde neler olabileceğini de söyleyen Başdere, “Kongre ve Toplantı Salonları: 300, 500 ve 1000 kişilik çok amaçlı salonlar. Tiyatro ve Gösteri Salonu: 800 kişilik, sahne altyapısı, akustik ve teknik sistemlerle donatılmış. Nikâh Salonları: Tematik düzenlemelere uygun modern alanlar. Sergi ve Fuaye Alanları: Sanatsal ve tanıtım etkinliklerine uygun bölümler. Çok Amaçlı Eğitim ve Seminer Odaları: 30-50 kişilik eğitim ve atölye salonları. Kafeterya ve Ticari Alanlar: Kültür market, kafe, restoran gibi sosyal alanlar. Açık Alan Düzenlemesi: Peyzaj, çocuk oyun alanları, oturma ve açık sergi bölgeleri” dedi.

Yapılan proje sunumunun ardında ise oylamaya geçildi. Proje önerisinin İnegöl Belediye Meclisinde görüşülmesi talebi oy birliği ile kabul edildi.