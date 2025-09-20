Tekirdağ’da bir palet fabrikasında büyük çaplı yangın meydana geldi. Yangın, ağaçlık alana da sıçrarken bölgeye, Çorlu’dan da itfaiye tankeri sevk edildi.

Kapaklı’nın Yanıkağıl Mahallesi’ndeki bir palet fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle paletler alev alev yanmaya başladı. Palet yangını kısa sürede büyüyerek etkili oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ağaçlık alana sıçradı

Yangın daha sonra ağaçlık alana sıçradı. Çerkezköy ve Çorlu’dan takviye ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.