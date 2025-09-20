İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü öz kaynaklarıyla atölyelerinde “Edebiyat Sokağı” için gerekli malzemeleri üreterek sokağı adım adım güzelleştiriyor.KOCAELİ (İGFA) - Üreten belediye vizyonuyla çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi, bünyesindeki atölyelerde adeta fabrika gibi üretim yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından hayata geçeceği duyurulan “edebiyat sokağı” için gerekli malzemeleri kendi öz kaynaklarıyla üretiyor.

CİDDİ ORANDA TASARRUF SAĞLIYOR

Öte yandan, İzmit Belediyesi atölyelerinde ürettikleri malzemelerle kentin ihtiyaç duyulan bölgelerine de hizmet götürüyor. Kent mobilyaları ve aksesuarları kendi atölyelerinde üreten ekipler proje maliyetlerinde ciddi oranda tasarruf sağlıyor.