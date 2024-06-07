17 bin kilometrekare alanıyla Balıkesir’in büyük bir bölümünü içine alan İda Madra Jeoparkı’nın tanınırlığına ve bölge ekonomisine katkı sunması amacıyla faaliyetlerini gerçekleştiren İda Madra Jeoparkı Turizm Altyapı Hizmeti Belediyeler Birliği Başkanlığına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın seçildi.

Balıkesir’in tamamı, Çanakkale’nin Ayvacık ve Ezine ilçeleri ile İzmir’in Bergama ilçesini kapsayan ve toplam 17 bin kilometrekare alana sahip İda Madra Jeoparkı’nın tanıtımın en iyi şekilde yapılarak bölge turizmine ve ekonomisine katkı sunmak hedefiyle faaliyetlerine devam eden İda Madra Jeoparkı Turizm Altyapı Hizmeti Belediyeler Birliği’nin Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen toplantıda; Birlik Başkanı, Meclis 1. Başkan Vekili, Meclis 2. Başkan Vekili, Meclis Asil ve Yedek Kâtip Üyeleri, Encümen Üyeleri, Plan ve Bütçe Komisyonu, Turizm Tanıtım Komisyonu ve Çevre Komisyonu seçimleri yapıldı. İda Madra Jeoparkı Turizm Altyapı Hizmeti Belediyeler Birliği Başkanlığına, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın seçildi.

Encümen ve komisyon üyeleri

Bölgesel eşitsizlikleri ortadan kaldırabilecek, doğal ve sosyo-kültürel özellikler ile tarihi mirasın korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacak önemli bir girişim olan İda Madra Jeoparkı’nın encümen ve komisyon üyeleri şu şekilde oluştu.

Meclis Başkan Vekilleri

Meclis 1. Başkan Vekili Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Meclis 2. Başkan Vekili Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık.

Meclis Asil Kâtip Üyeleri

Altıeylül Belediye Meclis Üyesi Meclis Burcu Özer, Karesi Belediye Meclis Üyesi Mertcan Çakıcı.

Meclis Yedek Kâtip Üyeleri

Altıeylül Belediye Meclis Üyesi Fatih Barlin, Karesi Belediye Meclis Üyesi Oğuz Savaş.

Encümen Üye Listesi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak.

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri

Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz.

Turizm Tanıtım Komisyonu Üyeleri

Marmara Belediye Başkanı Aydın Dinçer, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Cavit Cebeci, Ayvalık Belediye Meclis Üyesi Dilek Saraçoğlu.

Çevre Komisyonu Üyeleri

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu, Havran Belediyesi Başkanı Emin Ersoy, Burhaniye Belediye Meclis Üyesi Ayten Tuna.