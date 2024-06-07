Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, GE Aerospace Türkiye Teknoloji Merkezi’nin Kartal’daki yeni yerleşkesinin açılışına katıldı. Bakan Kacır burada yaptığı konuşmada, “İhracatımız son 12 ayda 260 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin en yüksek düzeyine ulaştı. Ana ve alt yükleniciler, KOBİ’ler, araştırma kuruluşları ve üniversiteler ile Türkiye’nin yüksek teknolojide öncü sektörü olan havacılık sanayimiz bugün kendi özgün platformlarını sıfırdan geliştirebilen ve üretebilen bir konuma erişti” dedi.

GE Aerospace Türkiye Teknoloji Merkezi’nin yeni yerleşkesi, Kartal’daki Maya Anatolium Tower’da açıldı. Açılışa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, GE Aerospace Türkiye Teknoloji Merkezi Genel Müdürü Dr. Aybike Molbay da katılım gösterdi.

Programda konuşan Bakan Kacır, “2002’de 1,2 milyar dolar olan Ar-Ge harcamalarımızı yaklaşık 10 kat artırarak ülkemizin bilimsel ve teknolojik kapasitesinde büyük bir sıçrama gerçekleştirdik. Ar-Ge ve yenilikçilik ile yüksek teknolojili sektörlerin sanayi üretimimizin büyümesinde öncü rol üstlenmesini sağladık. İhracatımız son 12 ayda 260 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin en yüksek düzeyine ulaştı. Ana ve alt yükleniciler, KOBİ’ler, araştırma kuruluşları ve üniversiteler ile Türkiye’nin yüksek teknolojide öncü sektörü olan havacılık sanayimiz bugün kendi özgün platformlarını sıfırdan geliştirebilen ve üretebilen bir konuma erişti. Dünyada uçak motoru üretebilen ve her türlü uçak motoru parçasını test edebilen sayılı ülkeler arasındayız. Uzay ve havacılık sanayimizin küresel oyuncularıyla iş birliği içinde inşa ettiğimiz bu altyapının önemli oyuncularından biri de GE Aerospace’dir. GE Aerospace, ülkemizin nitelikli insan kaynağına, katma değerli üretim ve teknoloji geliştirme vizyonuna inanarak son yıllarda Türkiye’deki operasyonlarını ölçeklendirdi.

Dünyanın önde gelen firmalarının yenilikçi Ar-Ge çalışmalarını ülkemizde gerçekleştirmesi için hayata geçirdiğimiz TÜBİTAK Öncül Ar-Ge laboratuvarları Destek Programımızdan GE Aerospace yararlandı.

TÜBİTAK MARTEK bünyesinde yer alan Katmanlı İmalat Teknolojileri Araştırma Laboratuvarıyla, GE Aerospace’in katmanlı imalat parça ve sistemlerinin tasarım ve üretimi konusunda bilgi birikimini nitelikli insan kaynağımızla bir araya getirerek yeni teknolojilerin ve ürünlerin geliştirilmesini destekliyoruz.

Şimdi de GE Aerospace Türkiye Teknoloji Merkezi’nin, sürdürülebilir itki de dahil birçok ileri teknolojiye dayalı araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ev sahipliği yapacak yeni yerleşkesinin açılışını gerçekleştiriyoruz.

440’ın üzerindeki araştırmacıyı bir araya getirerek ülkemizin motor teknolojilerinde yenilikçi çalışmalara ivme kazandıracak bu merkezin ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

GE Aerospace’in küresel ölçekteki 5 mühendislik merkezi arasında yer alacak GE Aerospace Türkiye Teknoloji Merkezinin de bakanlık olarak Ar-Ge merkezi statüsüyle destekleyeceğimizin müjdesini ilk kez burada paylaşıyorum. Bir sonraki aşamada GE Aerospace’in ülkemizi küresel ve bölgesel üretim üssü olarak da konumlandırması için beraber çalışmaya hazırız” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile açılış gerçekleştirildi. Bakan Kacır ve beraberindekiler açılışın ardından merkezi ziyaret ederek buradaki yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.