Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, dayanışmayı güçlendirmek amacıyla Osmaneli, Gölpazarı ve Yenipazar ilçelerini gezdi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, meclis üyeleriyle birlikte üç ilçede parti örgütleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde Osmaneli İlçe Başkanı Sinan Hür, Gölpazarı İlçe Başkanı Cengiz Şen ve Yenipazar İlçe Başkanı Şaban Bayrakçı Başkan Subaşı’nı ağırlarken, ilçe yönetimleri de saha çalışmalarına eşlik etti. Program boyunca vatandaşların talepleri dinlenirken, yerel çalışmalar ve bölgesel ihtiyaçlar üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Başkan Subaşı, "Her ilçemizde yurttaşlarımızla bir araya gelmeye, dayanışmamızı büyütmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.